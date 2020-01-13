Ярославский рассказал, почему к нему на Новый год приезжал Кернес

Один из самых известных украинских бизнесменов Александр Ярославский заявил, что урегулировал все вопросы "личного характера" с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Об этом бизнесмен сообщил во время общения с журналистами после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Отвечая на вопрос о присутствии Кернеса на новогодней праздничной вечеринке в принадлежащем Ярославскому Kharkiv Palace Hotel 5*, бизнесмен сказал: "У нас были личные вопросы друг к другу, мы их закрыли. Никаких ситуативных вещей, как журналисты поднимали эти вопросы. Это наши личные взаимоотношения, мы их закрыли и все. Не надо искать никаких черных кошек в темной комнате. Тем более что никакой ни кошки, ни мышки здесь нет".

Как известно, Харьков является родным городом Ярославского, и бизнесмен вложил в развитие Харьковской области порядка 1 млрд долларов.