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13 января 2020, понедельник, 15:08 241
Верховная Рада и партии 2020-01-13T15:08:25+02:00
Українські Новини
Бойко хочет важные законы принимать после референдума – о земле, труде и децентрализации

Бойко хочет важные законы принимать после референдума – о земле, труде и децентрализации

Татьяна Зотова
Юрий Бойко, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Референдум
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко убежден, что парламент не должен принимать социально важные законопроекты, не получив одобрение граждан на всеукраинском референдуме.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Мы категорически против того, чтобы социально чувствительные законопроекты принимались без референдума. Это, прежде всего, касается законопроекта о рынке земли, законопроекта о труде, законопроекта о децентрализации, который, с нашей точки, усиливает централизацию, и еще некоторых законопроектов, касающихся большого количества людей. Поэтому нам непонятно, почему из повестки дня исчез законопроект авторства нашей фракции о референдуме. Мы настаиваем, что сначала должен быть рассмотрен законопроект о референдуме и только потом законопроекты, которые являются чувствительными для людей", – сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Серьезной проблемой, по словам Бойко, является выборочное отношение к решениям Конституционного Суда (КС). "Мне вообще странно слышать, когда мы направляем в Конституционный Суд законопроекты для получения выводов. Хочу напомнить, как брутально Верховная Рада в лице фракции "Слуги народа" обошлась с решениями Конституционного Суда о восстановлении социальных выплат гражданам. В декабре было голосование за восстановление социальных выплат чернобыльцам, ветеранам, людям с инвалидностью во исполнение решений Конституционного Суда. Фракция "Слуги народа" не поддержала это решение. У меня возникает вопрос: для чего мы направляем в Конституционный Суд законопроекты? Это выборочное использование КС – когда это выгодно, то его решения принимаются, а когда они противоречат политическим позициям монобольшинства, то не принимаются. Это неприемлемая позиция", – уточнил оппозиционный политик.

Парламентарий также возмутился изменениями в Регламент Рады, которые предлагается принять. "Изменения в Регламент, которые появились в повестке дня, на самом деле имеют целью одну вещь – сделать невозможным принятие поправок других фракций, кроме монобольшинства. Это неприемлемо, это путь к узурпации власти и авторитаризму, который не воспринимается украинским обществом. Парламент в этом году должен переходить от добрых слов к реальным делам", – резюмировал Бойко.

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