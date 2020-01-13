В 2019 объемы потребления газа в Хмельницкой области уменьшились более чем на 16%

В прошлом году АО "Хмельницкгаз" протранспортировал 560,5 млн. м. куб. голубого топлива, что на 16,2% меньше, чем в 2018 году. Потребители всех категорий, в частности, промышленность, бюджетные организации, предприятия ТКЭ и населения ощутимо уменьшили потребление энергоносителя.

Так, бытовые клиенты использовали природного газа меньше на 24,7%, промышленность - на 10,6%, бюджетные учреждения и организации - на 14,7%. Потребление газа производителями тепловой энергии за 2019 уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 10,7% и составило 117 млн м куб.

Наибольшая доля потребления газа в Хмельницкой области и в дальнейшем приходится на население. В целом, АО "Хмельницкгаз" бытовым потребителям в 2019 году доставлено 276,350 млн куб. м голубого топлива, что составляет 49,3% от общего объема.

Следовательно, на значительное уменьшение объемов потребления газа в прошлом году повлияли теплые погодные условия, относительно высокая стоимость энергоносителя и уменьшение числа субсидиантов. Кроме того, получатели государственной помощи начали экономнее использовать энергоноситель в связи с уменьшением государством социальных норм и, соответственно, выделенных сумм государственной помощи.

"Тарифная выручка газораспределительной компании рассчитана, исходя из объемов распределения газа 2018 года, - говорит коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. - Однако, в прошлом 2019 году объемы транспортировки уменьшились на 16,2%, из-за чего убытки "Хмельницкгаза" превысят 82 млн грн. Также тенденция к уменьшению объемов потребления газа негативно сказывается на деятельности компании и, в частности, поддержке в надлежащем техническом состоянии газотранспортной системы области протяженностью почти 18 тыс. км., ведь нам критически не хватает средств, поступающих из тарифа на распределение, который не пересматривался более пяти последних лет".

В то же время, НКРЭКУ 24 декабря 2019 утвердила новый тариф для АО "Хмельницкгаз", что стало весомым шагом в направлении прогресса. Ведь из-за многолетнего необоснованного тарифа "Хмельницкгаз" вынужденно несет значительные убытки, которые уже превысили 520 млн гривен, и теряет квалифицированных специалистов из-за проблем с низкой оплатой труда. Однако, утвержденный уровень нового тарифа на доставку не покрывает неотложные нужды предприятия, а позволит частично начать решать отдельные проблемные вопросы: сверхнизкую заработную плату и отток лучших специалистов, а также - уменьшение долгов за технологический газ.

Справка:

АО "Хмельницкгаз" осуществляет распределение природного газа на территории Хмельницкой области (кроме г. Шепетовки и Шепетовского района) всем категориям потребителей. Ежегодные объемы транспортировки составляют более 560 млн. м.куб. природного газа. АО "Хмельницкгаз" обеспечивает природным газом более 400 тыс. домовладений Хмельницкой области. Общий уровень газификации области составляет почти 80%, протяженность газовых сетей - более 17 тыс.км. Предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков области, предоставляет гарантированные рабочие места 2 тысячам работников, стабильно входит в пятерку крупнейших и добросовестных налогоплательщиков Хмельницкой области. В бюджеты всех уровней АО "Хмельницкгаз" в 2019 году уплатил более 78,4 млн. гривен.