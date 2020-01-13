Нерешение вопроса Ukrlandfarming нанесет вред не только агросектору, но и рынку земли и вообще Украине, – Мирошниченко

Руководитель общественной организации (ОО) "Бизнес-Варта" и эксперт по вопросам аграрной политики Иван Мирошниченко считает, что давление силовиков на компанию Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) может иметь катастрофические последствия для страны, а единственно возможным выходом из ситуации может быть мировое соглашение между бизнесменом и государственными структурами.

О давлении на компанию "Укрлендфарминг", одного из крупнейших агропроизводителей Украины, которое может привести к крайне негативным последствиям для экономики страны, руководитель "Бизнес-Варты", бывший народный депутат и эксперт в области аграрной политики Иван Мирошниченко рассказал в интервью изданию AgroPolit.com.

Мирошниченко считает, что преследование и давление на одного из крупнейших украинских производителей - Группу компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, может привести к крайне негативным последствиям для экономики Украины: "Нерешение вопроса Ukrlandfarming нанесет вред не только агросектору, но и рынку земли и вообще Украине. Сегодняшнее обострение ситуации вокруг Ukrlandfarming - это неосторожное и непрофессиональное решение вопроса реструктуризации долгов со стороны правительства и НБУ вокруг группы компаний в ее составе. За последние 5-6 лет происходит определенное преследование компании и давление на нее. Напомню, что вопрос касается не только Ukrlandfarming, но и публичной компании "Авангард", которая была и имеет все шансы оставаться вторым производителем яиц и яичного порошка в мире! Какие последствия будут от их падения? Катастрофические".

Эксперт предполагает, что последствия от возможного уничтожения компании государством будут существенно превосходить негативные последствия, которые получила экономика страны от падения агрохолдинга "Мрия": "1,2-1,5% ВВП Украины, там работает 30 тыс. человек и в нем есть западные кредиторы и около 1,6 млрд долларов кредитов. "Мрия" упала 6 лет назад, а финансовый рынок до сих пор помнит этот неприятный привкус и недоинвестирует в агросектор Украины того объема инвестиций, который мог бы быть. Ukrlandfarming - это три "Мрии", она была лидером и входила в ТОП-5 компаний в мире. Олег Бахматюк не святой. Но он хочет компанию спасти и развивать, предлагает и вернуть 8 млрд гривен, а власть и правительство почему-то этого не хочет, - заявил Мирошниченко. - Активы, которые сегодня стоят 2-2,5 млрд долларов, станут добычей "гробовщиков" и рейдерского направления "шакалов". То есть, если сейчас придут поживиться 200 млн долларов, положат агрокомпанию в более чем 2 млрд долларов. Поэтому со стороны власти, ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов физических лиц) и правительства должно быть исключительно профессиональное и конструктивное решение вопроса долгов".

Мирошниченко напомнил, что дела, которыми силовики давят на компанию, касающиеся 1,2 млрд гривен полученного "VAB Банком" рефинансирования от НБУ, в то время как сам Олег Бахматюк пытается вернуть государству 8 млрд гривен кредитов через механизм реструктуризации: "В чем нет логики, так в нежелании власти получить 8 млрд гривен, при этом гнаться за 1,2 млрд гривен, когда публично предлагают 8 млрд гривен. То есть какая-то другая цель. Вообще, история с украинским банкопадом - это же пример абсурдности: положили более 100 банков - и назвали это оздоровлением финансово-банковской системы. Язык не поворачивается назвать это оздоровлением. Это были похороны финансово-банковской системы Украины по заказу кого-то. Благодаря НБУ, ФГВФЛ забрал с рынка около 570-600 млрд гривен залогов, которые сейчас продаются за 5-8% от номинальной или залоговой стоимости через Фонд гарантирования вкладов".

Сам Бахматюк, считает Мирошниченко, пытается спасти компанию через понимание масштабов негативных последствий от ее уничтожения. Единственным выходом, который не навредит экономике Украины, является мировое соглашение между Бахматюком и государственными учреждениями: "Он понимает риски и последствия ситуации с его компанией для страны, глобального рынка, поэтому старается спасти компанию и быть ответственным к людям, стране и 30 тыс. его сотрудников и не дать ей упасть, а при возможности продолжать ее развитие. Все меняется. Для меня он большой украинский, национально ориентированный бизнесмен. Должны быть найдены решения, должна быть профессиональная и прагматическая дискуссия для людей и экономики страны. Скорее всего, должно быть подписано мировое соглашение между Бахматюком и соответствующими государственными учреждениями в рамках действующего законодательства. Нужны только профессиональные решения, спокойная ровная дискуссия, чтобы защитить людей, сохранить компанию и удержать инвестиционный имидж Украины и агросектора".

Напомним, что осенью прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается получения рефинансирования НБУ "VAB Банком" во время финансово-экономического кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ Олегу Бахматюку.