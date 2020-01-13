"Маржа Холодова" нанесла бюджету Украины убытков на 2,5 миллиарда гривен, - СМИ

Правка №8 в законопроект №1049 о "Внесении изменений в некоторые законы Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" нанесла государственному бюджету Украины убытков на 2,5 млрд грн. Об этом свидетельствует анализ расчетных и фактических поступлений государственной службы статистики, налоговой и казначейства, информирует портал kp.ua.

"Акцизные поступления с сигарет уменьшились на общую сумму в 2,5 млрд гривен в октябре-ноябре 2019 года", - говорится в заметке.

В октябре Верховной Радой Украины был принят законопроект №1049 с правкой №8, согласно которой увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий. Активно поддерживал эту поправку заместитель главы финансового комитета Андрей Холодов. Производители сигарет заявляли, что из-за поправки прекратят производство. В частности, компания "Бритиш Американ Тобакко" даже остановила фабрику в Прилуках – одного из трех крупнейших налогоплательщиков Украины (об этом свидетельствуют данные Фискальной службы). Тогда гендиректор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявил, что вышеупомянутая поправка делает производство сигарет нерентабельным, сообщает Е-правда.

В свою очередь, ЧАО "Филип Моррис Украина", которая входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны, была вынуждена снизить объемы производства в ноябре

Законопроект по итогу не был подписан президентом, а в декабре 2019 появилась информация о связях нардепа с розничным табачным бизнесом. В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) было открыто криминальное внедрение против Андрея Холодова по факту возможного совершения криминального преступления (законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением).