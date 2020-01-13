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13 января 2020, понедельник, 12:55 526
Верховная Рада и партии 2020-01-13T13:08:15+02:00
Українські Новини
Перевыборы в ОТГ на Черниговщине выиграл "Наш край"

Перевыборы в ОТГ на Черниговщине выиграл "Наш край"

Надежда Комендантова
Партия

По итогам повторных выборов в Сухополовянскую ОТГ Прилуцкого района Черниговской области победил кандидат от партии "Наш край" Цыбенко Сергей Николаевич, набрав в три раза больше голосов конкурента. Об этом сообщила Пресс-служба партии.

12 января 2020 состоялись повторные выборы в Сухополовянскую ОТГ, на которых кандидат от "Нашего края" Сергей Цыбенко набрал 151 голос, конкурент от БЮТ – 57 голосов. Всего от "Нашего края" избрано 5 депутатов.

Напомним, 22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в Сухополовянскую объединенную территориальную громаду, на которых кандидаты от "Нашего края" и "Батькивщины" получили одинаковое количество голосов.

Как сообщалось ранее, "Наш край" подтвердил свое лидерство, заняв третье место среди партий на выборах в ОТГ 22 декабря. Всего "Наш край" получил 61 мандат, что составляет 6,7% от всех депутатов, избранных от партий. Также партия заняла первое место в голосовании по партийным спискам по всей стране. В единственной городской громаде, где состоялись выборы –Зиньковской городской ОТГ на Полтавщине – партию поддержали 29% избирателей.

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