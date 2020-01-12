Минмолодежи выделило из бюджета 9 млн на "патриотическое воспитание"

Министерство молодежи и спорта в 2020 году решило выделить 9 миллионов гривен победителям конкурса по проектам национально-патриотического воспитания. Максимальная сумма финансовой поддержки одного проекта за счет средств государственного бюджета составляет до полумиллиона гривен. Полный список и описание организаций, получивших финансирование, опубликовала "Страна".

Победителями конкурса стали общественные организации, преимущественно националистического толка, предложившие проекты "формирования ценностных ориентиров и утверждения национально-патриотического сознания детей и молодежи, популяризацию национального духовно-культурного наследия, повышение уровня знаний о выдающихся личностях Украины".

В 2019 году финансирование конкурса увеличилось до 8 миллионов гривен, и было подано почти вдвое больше предложений - 102 проекта от 75-ти институтов гражданского общества. Победителями определены 32 института гражданского общества, которые реализовывали 40 проектов.

Львиная доля проектов-победителей касается прославления УПА, имен Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шухевича. Сразу несколько проектов выиграла "Пласт - национальная скаутская организация Украины".

Одним из самых дорогих проектов окажется фестиваль украинского духа "Бандерштат". Его проведет общественная организация "Бандерштат" и получит от Минмолодежи и спорта 420 тысяч гривен. На сайте этой организации говорится, что фестиваль состоится 7-9 августа в Луцке. Зрителям уже сейчас предлагается купить билеты по 500 гривен, которые дадут возможность посещать все 3 дня фестиваля

Молодежный националистический конгресс получит 350 тысяч гривен на "Лагерный сезон 2020".

"Целью лагеря является пропаганда идей украинского национализма и изучение истории национально-освободительных соревнований украинцев. В лагере используется исключительно украинский язык и все участники являются патриотами Украины", - так описывается проект на сайте "Молодежно-националистического конгресса".

Союз украинской молодежи (отстаивающий восстановление исторической справедливости, реабилитации в сознании народа сечевого стрелецтва, имен Мазепы и Петлюры, Бандеры и Шухевича, борьбы ОУН и УПА) также выиграл сразу несколько проектов. Это 95 тысяч на передвижной лагерь "Заграва", во время которого состоится "увлекательное путешествие по историческим местам Украинской повстанческой армии", 250 тысяч на международную встречу "Всемирное украинство - коммуникация", 180 тысяч на мероприятие "В единстве наша сила" и 150 тысяч на мероприятие "Символы веры украинца". 300 тысяч гривен из бюджета получит "Общественная организация Валькирия" на фестиваль "Под покровом Тризуба", который пройдет в Боярке. Это военно-исторический фестиваль, который проходит с 2016 года. На нем регулярно устанавливается "милитари-зона", которая воссоздает образ и быт времен УНР и УПА.

Также и молодежный клуб "Джура" также выиграл несколько проектов. 300 тысяч гривен выделят на семинар "Школа воспитателей Джур". Это проект для участников военно-патриотической игры Джура, которая проводится на общенациональном уровне по указу экс-президента Петра Порошенко от 2015 года. Во время этой игры используются основные традиции козацтва. Также "Джура" получит 185 тысяч на создание лагеря для участников этой игры.

Ранее Рада признала "скаутское движение" одним из направлений внешкольного образования.