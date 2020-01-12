Японський мільярдер оголосив конкурс: шукає дівчину для польоту з ним на Місяць

Японський мільярдер Юсаку Маэдзава шукає супутницю для спільного польоту на Місяць. Незвичайну подорож має відбутися вже в 2023 році. Про це написав бізнесмен у своєму Twitter.

"Чому б не стати першою жінкою, яка відправилася на Місяць. Полетіли на Місяць разом зі мною", - написав мільярдер.

Бажаючі можуть подати заявки до 17 січня. Остаточне рішення Маэдзава-сан прийме наприкінці березня після особистого спілкування з відібраними конкурсантками.

Підприємець коротко виклав перелік вимог до своєї майбутньої супутниці. Японець шукає незаміжню дівчину не старше 20 років. Він віддасть перевагу яскравому і позитивно налаштованої особистості, яка з усією серйозністю поставиться до передпольотної підготовки.

Житель острівної держави розраховує, що спільний політ до природного супутника Землі в майбутньому переросте в щось більше. Він не виключає, що вояж стане відправною точкою для тривалих романтичних відносин. "Я хочу знайти партнера на все життя", - зізнався він.