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12 січня 2020, неділя, 17:38 15
Суспільство 2020-01-12T21:15:01+02:00
Українські Новини
Японський мільярдер оголосив конкурс: шукає дівчину для польоту з ним на Місяць

Японський мільярдер оголосив конкурс: шукає дівчину для польоту з ним на Місяць

Ольга Фандорина
Мільярдери
Японський мільярдер Юсаку Маєдзава. Фото: The Wall Street Journal
Японський мільярдер Юсаку Маєдзава. Фото: The Wall Street Journal

Японський мільярдер Юсаку Маэдзава шукає супутницю для спільного польоту на Місяць. Незвичайну подорож має відбутися вже в 2023 році. Про це написав бізнесмен у своєму Twitter.

"Чому б не стати першою жінкою, яка відправилася на Місяць. Полетіли на Місяць разом зі мною", - написав мільярдер.

Бажаючі можуть подати заявки до 17 січня. Остаточне рішення Маэдзава-сан прийме наприкінці березня після особистого спілкування з відібраними конкурсантками.

Підприємець коротко виклав перелік вимог до своєї майбутньої супутниці. Японець шукає незаміжню дівчину не старше 20 років. Він віддасть перевагу яскравому і позитивно налаштованої особистості, яка з усією серйозністю поставиться до передпольотної підготовки.

Житель острівної держави розраховує, що спільний політ до природного супутника Землі в майбутньому переросте в щось більше. Він не виключає, що вояж стане відправною точкою для тривалих романтичних відносин. "Я хочу знайти партнера на все життя", - зізнався він.

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