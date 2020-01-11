Участник конкурса в ГБР требует запретить его проведение через суд

Один из участников конкурса в заместители директора Государственного бюро расследований Константин Грицишин подал заявление в Окружной административный суд Киева по поводу неправомерных действий ведомства, где потребовал, в качестве меры обеспечения, остановить оглашение результатов конкурса до решения суда. Об этом сообщает "Страна".

Сообщается, что на конкурс выделили пять дней - с 30 декабря по 3 января, объявление разместили 29 декабря. При этом 30, 31 декабря и 1 января в стране были выходными дни.

В заявлении он пишет, что 9 января 2020 лично обратился к конкурсной комиссии и подал необходимые документы для участия в конкурсе, но после принятия документов ему сообщили о том, что документы рассматривать не будут и он не допущен до конкурса.

Он заявляет, что такой порядок проведения конкурса незаконный, ведь по правилам информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро должна быть на сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе.

"То есть, учитывая дату публикации объявления и процедуру проведения конкурса, установленную Порядком, последний день приема документов не может быть установлен ранее чем 21.01.2020", - пишет истец.



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