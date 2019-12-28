Вот так новогодний подарок: После восьминедельного снижения курс продажи наличного доллара повысился и достиг

С 21 по 28 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 105,18 коп. до 24,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 51,05 коп. до 23,5911 UAH/USD после восьминедельного снижения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 62,16 коп. до 26,1505 UAH/EUR, курс продажи повысился на 122,10 коп. до 27,2155 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 13 по 21 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,91 коп. до 23,3823 UAH/USD, курс покупки понизился на 26,21 коп. до 23,0806 UAH/USD восьмую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 28 декабря 23,5911 24,4341 26,1505 27,2155 3,4200 3,9100 По сравнению с 21 декабря 0,5105 1,0518 0,6216 1,2210 0,0400 0,0900

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.