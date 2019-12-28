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  • Вот так новогодний подарок: После восьминедельного снижения курс продажи наличного доллара повысился и достиг отметки 24,4341 UAH/USD, покупки повысился до 23,5911 UAH/USD
28 декабря 2019, суббота, 14:28 155
Финансы 2019-12-28T16:00:02+02:00
Українські Новини
Вот так новогодний подарок: После восьминедельного снижения курс продажи наличного доллара повысился и достиг

Вот так новогодний подарок: После восьминедельного снижения курс продажи наличного доллара повысился и достиг отметки 24,4341 UAH/USD, покупки повысился до 23,5911 UAH/USD

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 21 по 28 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 105,18 коп. до 24,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 51,05 коп. до 23,5911 UAH/USD после восьминедельного снижения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 62,16 коп. до 26,1505 UAH/EUR, курс продажи повысился на 122,10 коп. до 27,2155 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 13 по 21 декабря курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,91 коп. до 23,3823 UAH/USD, курс покупки понизился на 26,21 коп. до 23,0806 UAH/USD восьмую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 28 декабря

23,5911

24,4341

26,1505

27,2155

3,4200

3,9100

По сравнению с 21 декабря

0,5105

1,0518

0,6216

1,2210

0,0400

0,0900

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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