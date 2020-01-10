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10 января 2020, пятница, 21:24 98
Происшествия 2020-01-10T21:27:32+02:00
Українські Новини
В Черновцах мужчина облил свою дочь бензином и пытался поджечь вместе с домом

В Черновцах мужчина облил свою дочь бензином и пытался поджечь вместе с домом

Елизавета Кесельман
Поджог, Поджог человека, Поджог дома, Черновцы, Происшествия, Нацполиция

В Черновцах полиция задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

По спецлинии "102" поступило сообщение, что в больницу доставлена 16-летняя девушка с ожогами, полученными в результате возгорания дома.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Правоохранители установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор. 16-летняя дочь пыталась успокоить отца. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на замечания не реагировал и вел себя агрессивно.

 

Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку. Оставив в доме жену и троих детей, человек скрылся с места преступления.

В течение часа полицейские разыскали злоумышленника и доставили в Шевченковский отделение полиции. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По ходатайству следователя Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Черниговщине сожгли дом настоятеля УПЦ КП.

Также неизвестные подожгли дом судьи Чаплинского районного суда Херсонской области Ирины Пилипенко.

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