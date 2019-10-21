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21 октября 2019, понедельник, 15:49 310
Мир 2019-10-21T16:46:59+03:00
Українські Новини
Российская служба ФСБ атаковала десятки стран Ближнего Востока благодаря взлому систем иранских коллег

Российская служба ФСБ атаковала десятки стран Ближнего Востока благодаря взлому систем иранских коллег

Иран, Хакеры, ФСБ России, Turla
Взлом. Фото: pixabay
Взлом. Фото: pixabay

Российские хакеры взломали систему иранских киберпреступников ради шпионажа за странами Ближнего Востока. Об этом сообщает ВВС News.

В ходе расследования Национального центра кибербезопасности (NCSC) совместно с Агентством национальной безопасности США (АНБ)выяснилось, что за атакой стояли российские хакеры, которые внедрились в систему и овладели данными более, чем 35 стран под прикрытием иранских хакеров из OilRig. Россияне взломали иранцев и сканировали их инструменты, а именно документы, украденные прежде всего из правительства.

"Мы никогда не видели, чтобы это делалось с таким мастерством. На самом деле очень сложно замаскироваться...Обнаружить виновных в атаках может быть очень сложно, но доказательства указывают на то, что за этой кампанией стоит группа Turla. Мы хотим четко сообщить, что когда киберсубъекты стремятся скрыть свои личности, мы можем в конечном итоге их идентифицировать", - заявил в интервью журналистам директор по операциям NCSC Пол Чичестер.

Однако, сообщается, что пока не установлено, знала ли группа иранских хакеров OilRig о том, что Turla взломала их сети и воспользовалась данными для взлома госучреждений стран Ближнего Востока.

Также сейчас NCSC не связывает действия шпионских групп с правительством России или Ирана, однако известно, что основанная в 2015 году OilRig была замечена в работе на Тегеран, когда получала государственное финансирование за нападение на иностранные ресурсы.

Turla - русскоязычная группировка, она же Snake, Venomous Bear, Waterbug и Uroboros, и известна с 2014 года, которую эстонские и чешские власти считают подразделением ФСБ. Отмечается, что за последние полтора года Turla использовала иранские инструменты и сети для взлома организаций минимум в 20 странах. Ее основными мишенями являются госструктуры и посольства, а также военные, образовательные, исследовательские учреждения и фармацевтические компании. Действуют они против стран НАТО и на постсоветском пространстве.

Как сообщали Українські Новини, ранее хакеры из России пытались взломать сайты правительства Великобритании.

Кроме того, хакеры пытались взломать сайт ЦИК и заблокировать доступ пользователям к информации о выборах Президента в 2019 году.

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