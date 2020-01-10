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  • 20-летнюю британку посадили в тюрьму после того, как она домогалась мужчин в самолете в нетрезвом состоянии
10 января 2020, пятница, 17:39 394
Мир 2020-01-10T17:45:01+02:00
Українські Новини
20-летнюю британку посадили в тюрьму после того, как она домогалась мужчин в самолете в нетрезвом состоянии

20-летнюю британку посадили в тюрьму после того, как она домогалась мужчин в самолете в нетрезвом состоянии

Елизавета Кесельман
Девушка, Пьяные люди, Авиалинии, Инцидент
Деми Бертон.Фото: facebook/Business360
Деми Бертон.Фото: facebook/Business360

20-летняя британка была приговорена к 6 месяцам тюремного заключения после того, как в нетрезвом состоянии девушка домогалась мужчин на борту самолета. Об это передает Fox News.

Ситуация произошла еще в мае, когда Деми Бертон летела из Абу-Даби в Манчестер авиалиниями Etihad. Отмечается, что туристка поднялась на борт самолета уже в нетрезвом виде. Во время полета девушка продолжила выпивать алкогольные напитки.

Спустя некоторое время она начала склонять мужчин к сексу, требуя, чтобы они пошли с ней в туалет. Из-за этого инцидента бортпроводники самолета отказали Бертон в дальнейшем предоставлении выпивки. Тогда туристка напала на членов экипажа и нескольких пассажиров.

В свое оправдание Бертон сказала, что выпивала из-за страха самолетов.

После посадки самолета девушку передали полиции. А на заседании суда туристка отметила, что употребляла алкоголь, чтобы снять стресс. Девушку осудили на 6 месяцев тюремного заключения. 

Как сообщали Українські Новини, ранее 26-летнюю девушку приговорили к 12 месяцам общественных работ и 20 консультациям нарколога после того, как она откусила кусок припаркованной машины. 

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