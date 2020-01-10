В ГАСИ рассказали о первых результатах аудита

Новое руководство Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины провело предварительный аудит инспекции и выявило ряд проблем с обоснованностью выдачи лицензий и разрешений и осуществлением надзора.

Об этом сообщила пресс-служба ГАСИ.

Во-первых, согласно действующему в ГАСИ порядку, выдача всех важнейших разрешений на строительство конкретного объекта была сконцентрирована в руках одного должностного лица - главного инспектора строительного надзора.

"Уже предварительный анализ структуры и функциональных обязанностей работников ГАСИ показал, что многие сферы ответственности возложены на главных инспекторов строительного надзора… По сути, один и тот же человек выдает лицензию на строительную деятельность, разрешает строительство конкретного объекта и сам же его контролирует. Это несет в себе огромные коррупционные риски. И это не только нарушает любую логику, но и противоречит действующему законодательству в сфере строительства", - отметила исполняющая обязанности председателя ГАСИ Елена Костенко.

Во-вторых, в результате такого порядка работы появился такой массовый феномен как "слепые лицензии" на строительную деятельность: застройщики подают бумаги с неполными данными, иногда с полностью отсутствующей информацией о компании, а главные инспекторы согласовывают их, не глядя.

"Мы не видим на самом деле фактического состояния дел по представленным документам. Любое лицо декларирует наличие у него определенного кадрового, технического и материального ресурса, но никоим образом это не подтверждает. Это никоим образом не гарантирует безопасность при выполнении строительных работ, а главное не подтверждает способность подрядчика выполнять работы соответствующей сложности", - уточнила Костенко.

Для изменения ситуации ГАСИ приняла решение о создании нового совещательного органа: Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий ГАСИ относительно разрешительных процедур.

"Мы восстановили систему, по которой, во-первых, такие решения обязательно публикуются после рассмотрения соответствующей комиссии. А, во-вторых, на этой комиссии инспекторы вынуждены будут объяснить, что именно они сделали для того, чтобы обосновать выдачу или невыдачу разрешение на строительство того или иного объекта", - подчеркнула Костенко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей председателя ГАСИ.