Зарплата гендиректора "Укрпочты" в 2020 году вырастет до 1,9 млн гривен в месяц

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в 2020 году будет получать ежемесячную зарплату в 1,9 млн гривен.

Об этом написала первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ в соцсети Facebook.

"Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении.

Кущ также привела данные о росте зарплаты Смелянского:

2018 - 571 966 гривен 70 копеек в месяц,

2019 - 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,

2020 - 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.

"Таким образом, до конца 2020-го генеральный директор получит почти 22,5 миллиона гривен. Для сравнения: средняя зарплата рядовых работников предприятия в этом году вырастет на целых 815 гривен - до 6031 гривны 30 копеек", - подытожила она.

Как сообщали Українські Новини, Игорь Смелянский попал в антирейтинг "врагов реформирования прессы" из-за масштабного сокращения почтовых отделени

Также директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом.