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10 января 2020, пятница, 14:46 97
Транспорт 2020-01-10T14:48:49+02:00
Українські Новини
Львов намерен купить 50 трамваев и 100 троллейбусов до 2024

Львов намерен купить 50 трамваев и 100 троллейбусов до 2024

Василь Трухан
Трамваи, Троллейбус, покупка электротранспорта

Львов намерен купить 50 трамваев и 100 троллейбусов до 2024 года.  Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Львова Ирина Маруняк, передают Українські Новини.

"Приоритет для Львова - развитие и обновление электротранспорта города. В последующие три года в развитие ЛКП "Львовэлектротранс" будет инвестировано 1,9 млрд гривен. В планах реконструкция всех депо, закупка подвижного состава - 10 новых и 40 подержанных трамваев и 100 новых троллейбусов с автономным ходом", - сообщила она.

С 2009 по по 2020 год Львов инвестировал в "Львовэлектротранс" 884 млн гривен.

По словам Маруняк, уже в феврале этого года город получит очередную партию новых троллейбусов - 15 единиц.

Как сообщали Українські Новини, исполнительный комитет Львовского городского совета повысил стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах на 1-2 гривны до 7 гривен с 13 января 2020 года.

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