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10 января 2020, пятница, 14:19 578
Бизнес 2020-01-10T16:15:02+02:00
Українські Новини
Финансовым директором "Дарницы" стала Наталья Барановская

Финансовым директором "Дарницы" стала Наталья Барановская

Петр Стуженко
Наталья Барановская, Дарница, Фармацевтическая компания
Наталья Барановская. Фото: darnitsa.ua
Наталья Барановская. Фото: darnitsa.ua

Фармацевтическая компания "Дарница" представила нового финансового директора – Наталью Барановскую.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Наталья Барановская имеет 17-летний опыт работы на должности финдиректора в TerraFood и других крупных компаниях, а также опыт запуска проектов в странах Европейского Союза. Барановская получила инженерное и финансовое образование, а также степень MBA в Edinburgh Business School, Heriot Watt University. Ее ключевые профессиональные компетенции – финансовое и стратегическое планирование, расширение бизнеса, решение сложных вопросов его функционирования, а также экспертиза в M&A.

По словам нового финдиректора, "Дарница" является быстро развивающейся компанией: ее чистый доход в течение 2016-2018 годов ежегодно рос в среднем на 19%, а чистая прибыль - на 16%. Барановская планирует сосредоточиться на укреплении финансовой устойчивости и обеспечении достижения стратегических целей компании.

"На этой позиции я надеюсь быть полезной "Дарнице" в привлечении новых возможностей для роста и повышения эффективности управления финансами", - сказала Барановская.

Комментируя назначение нового финдиректора, генеральный директор "Дарницы" Андрей Обризан подчеркнул, что компания находится в процессе масштабных изменений. "Мы провели ребрендинг, сформулировали новую философию и стратегию бизнеса. Эти изменения показывают нашу готовность выходить на глобальный рынок как международный бренд. С приходом Натальи мы усилили лидерскую команду, которая обеспечит достижение новых целей "Дарницы", - уточнил Обризан.

Напомним, в прошлом году "Дарница" провела ребрендинг и начала цифровую трансформацию. Стратегическими целями компании являются полная диджитализация жизненного цикла препаратов, партнерство с зарубежными игроками фармрынка и создание международного фармацевтического бренда.

"Дарница" с 1998 года является лидером среди украинских фармацевтических предприятий по объему производимой продукции. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн гривен. Бенефициары "Дарницы" - семья Загорий.

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