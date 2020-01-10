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10 января 2020, пятница, 13:39 597
Налоги 2020-01-10T14:00:02+02:00
Українські Новини
В 2019 году крупный бизнес увеличил отчисления в бюджет на 12%, - ГНС

В 2019 году крупный бизнес увеличил отчисления в бюджет на 12%, - ГНС

Татьяна Зотова
Налоги, Государственная налоговая служба Украины, Акциз, Бюджет, Сергей Верланов

По итогам 2019 крупные налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 344,8 млрд грн. Это на 36,9 млрд грн, или на 12% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины.

"В течение 2019 плательщиками Офиса БПН ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 344,8 млрд грн., А это, в свою очередь, на 36,9 млрд грн, или на 12% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году крупные налогоплательщики уплатили 80,2 млрд грн налога на прибыль, +131,9 млрд грн налога на добавленную стоимость, 65,5 млрд акцизного налога с произведенных товаров.

Также сообщается, что в 2019 году среди всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля платежей от большого бизнеса составила 55,7%. В том числе, от налога на прибыль - 75%, налога на добавленную стоимость - 54,8%, акцизного налога - 93,7%.

Напомним, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов сообщил, что в 2019 году поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн, что на 17,1%, или 66,7 млрд грн больше, чем в 2018 году.

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