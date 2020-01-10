Идеолог проекта закона о медиа заработал больше 400 тыс. гривен за декабрь

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта, один из инициаторов законопроекта о медиа Анатолий Максимчук за декабрь заработал более 400 тысяч гривен зарплаты. Об этом свидетельствуют данные двух деклараций чиновника, сообщает Страна.

Так, согласно данным первой декларации, 16 декабря Максимчук получил 157 тысяч 51 гривну зарплаты по основному месту работы.

Также 27 декабря министерство заплатило заместителю министра 248 тысяч 21 гривну. Таким образом, Максимчук за месяц работы получил 405 тысяч 72 гривны.

Как сообщали Українські Новини, рабочая группа при Комитете Верховной рады по вопросам гуманитарий и информационной политике инициирует закрепление дезинформации в перечне связанных с агрессией России запретов на распространение информации и предоставление Нацсовету по телевидению и радиовещанию права определять критерии понимания того, является ли распространенная в медиа информация дезинформацией.

Также министр Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".