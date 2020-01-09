Я не наркоман, - Джастин Бибер рассказал о своей болезни

Известный канадский поп-певец Джастин Бибер рассказал в своем Instagram о том, что он болен, и о том, как борется с болезнью. Об этом передает ВВС Украина. "У меня были тяжелые два года, - написал 25-летний певец в Instagram. - Множество людей постоянно говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит, сидит на наркоте и т.д., но они просто не знают мой диагноз". Скриншот: instagram\/@justinbieber Кроме боррелиоза, который диагностировали у Бибера в конце прошлого года, он страдает хронической вирусной инфекцией, которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровья в целом. Болезнь Лайма вызывается бактерией, которую переносят клещи. Симптомы заболевания разнообразны и включают в себя лихорадку, сыпь, невралгические боли, в некоторых случаях поражаются сердце и глаза. Джастин Бибер отметил, что он борется с тяжелой болезнью и скоро опубликует на YouTube документальный сериал. "Вы увидите все о том, как я борюсь и побеждаю!!" - написал Бибер, пообещав, что вернется к творчеству. Слухи о наркотической зависимости певца распространились после нескольких фотографий, на которых он выглядел очень изможденным, а лицо было покрыто прыщами. Жена суперзвезды, модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер вступилась за своего мужа, которого начали высмеивать в соцсетях и упрекать в том, что он чрезмерно драматизировал свой диагноз. "Изучите вопрос самостоятельно и послушайте рассказы людей, страдающих течение многих лет. Займитесь самообразованием", - написала она. Скриншот:twitter.com\/haileybieber Как сообщали Українські Новини, в октябре Джастин Бибер стал героем десятков фотожаб из-за падения с моноцикла. Также в 2018 году Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Кроме того, 25-летний певец в марте заявил о своих намерениях уйти со сцены.