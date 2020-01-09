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09 января 2020, четверг, 21:01 398
Шоу-бизнес 2020-01-09T21:21:54+02:00
Українські Новини
Я не наркоман, - Джастин Бибер рассказал о своей болезни

Я не наркоман, - Джастин Бибер рассказал о своей болезни

Елизавета Кесельман
Джастин Бибер, Бибер, Болезнь Бибера, Болезнь Лайма, Шоу-бизнес
Джастин Бибер. Скриншот: YouTube @Planet Hollywood
Джастин Бибер. Скриншот: YouTube @Planet Hollywood

Известный канадский поп-певец Джастин Бибер рассказал в своем Instagram о том, что он болен, и о том, как борется с болезнью. Об этом передает ВВС Украина.

"У меня были тяжелые два года, - написал 25-летний певец в Instagram. - Множество людей постоянно говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит, сидит на наркоте и т.д., но они просто не знают мой диагноз".

Скриншот: instagram/@justinbieberСкриншот: instagram/@justinbieber

Кроме боррелиоза, который диагностировали у Бибера в конце прошлого года, он страдает хронической вирусной инфекцией, которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровья в целом.

Болезнь Лайма вызывается бактерией, которую переносят клещи.

Симптомы заболевания разнообразны и включают в себя лихорадку, сыпь, невралгические боли, в некоторых случаях поражаются сердце и глаза.

Джастин Бибер отметил, что он борется с тяжелой болезнью и скоро опубликует на YouTube документальный сериал.

"Вы увидите все о том, как я борюсь и побеждаю!!" - написал Бибер, пообещав, что вернется к творчеству.

Слухи о наркотической зависимости певца распространились после нескольких фотографий, на которых он выглядел очень изможденным, а лицо было покрыто прыщами.

Жена суперзвезды, модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер вступилась за своего мужа, которого начали высмеивать в соцсетях и упрекать в том, что он чрезмерно драматизировал свой диагноз.

"Изучите вопрос самостоятельно и послушайте рассказы людей, страдающих течение многих лет. Займитесь самообразованием", - написала она.

Скриншот:twitter.com/haileybieberСкриншот:twitter.com/haileybieber

Как сообщали Українські Новини, в октябре Джастин Бибер стал героем десятков фотожаб из-за падения с моноцикла.

Также в 2018 году Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.

Кроме того, 25-летний певец в марте заявил о своих намерениях уйти со сцены.

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