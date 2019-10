Джастин Бибер стал героем десятков фотожаб из-за падения с моноцикла

Предполагается, что Бибер учился кататься на моноцикле неподалеку от своего дома в Беверли- Хиллз в Калифорнии(одноколесный велосипед) для съемок нового клипа.

imagine witnessing justin bieber falling off of a unicycle i don’t know what i would do pic.twitter.com/qTbutb2mwS