Джастин Бибер стал героем десятков фотожаб из-за падения с моноцикла

Известный американский певец и поп-исполнитель Джастин Бибер стал главным героем множества фотожаб благодаря странной позе при падении с моноцикла. Фотографию певца опубликовали в Daily Mail, что в дальнейшем вызвало разную реакцию у поклонников звезды.

Предполагается, что Бибер учился кататься на моноцикле неподалеку от своего дома в Беверли- Хиллз в Калифорнии(одноколесный велосипед) для съемок нового клипа.

imagine witnessing justin bieber falling off of a unicycle i don’t know what i would do pic.twitter.com/qTbutb2mwS — sam (@allinitdrews) 11 жовтня 2019 р.

После того, как момент падения запечатлели и опубликовали в СМИ, пользователи социальных сетей стали создавать так наываемые "мемы" с изображением певца в странной позе.

Фото: Reddit.com

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.

Кроме того, 25-летний певец в марте заявил о своих намерениях уйти со сцены.