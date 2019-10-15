Джастин Бибер стал героем десятков фотожаб из-за падения с моноцикла

Известный американский певец и поп-исполнитель Джастин Бибер стал главным героем множества фотожаб благодаря странной позе при падении с моноцикла. Фотографию певца опубликовали в Daily Mail, что в дальнейшем вызвало разную реакцию у поклонников звезды.\r\nПредполагается, что Бибер учился кататься на моноцикле неподалеку от своего дома в Беверли- Хиллз в Калифорнии(одноколесный велосипед) для съемок нового клипа. \r\n \r\n\r\nimagine witnessing justin bieber falling off of a unicycle i don’t know what i would do pic.twitter.com\/qTbutb2mwS\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— sam (@allinitdrews) 11 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\n\r\nПосле того, как момент падения запечатлели и опубликовали в СМИ, пользователи социальных сетей стали создавать так наываемые "мемы" с изображением певца в странной позе.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nФото: Reddit.com\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.\r\nКроме того, 25-летний певец в марте заявил о своих намерениях уйти со сцены.