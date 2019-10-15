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15 октября 2019, вторник, 19:53 32
Шоу-бизнес 2019-10-15T19:55:09+03:00
Українські Новини
Джастин Бибер стал героем десятков фотожаб из-за падения с моноцикла

Джастин Бибер стал героем десятков фотожаб из-за падения с моноцикла

джастин бибер. Фото:instagram.com/justinbieber
джастин бибер. Фото:instagram.com/justinbieber

Известный американский певец и поп-исполнитель Джастин Бибер стал главным героем  множества фотожаб благодаря странной позе при падении с моноцикла. Фотографию певца опубликовали в Daily Mail, что в дальнейшем вызвало разную реакцию у поклонников звезды.

Предполагается, что Бибер учился кататься на моноцикле неподалеку от своего дома в Беверли- Хиллз  в Калифорнии(одноколесный велосипед) для съемок нового клипа. 

 

После того, как момент падения запечатлели и опубликовали в СМИ, пользователи социальных сетей стали создавать так наываемые "мемы" с изображением певца в странной позе.

Фото: Reddit.comФото: Reddit.com

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.

Кроме того, 25-летний певец в марте заявил о своих намерениях уйти со сцены.

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