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09 января 2020, четверг, 17:22 13
Происшествия 2020-01-09T17:22:40+02:00
Українські Новини
Пьяный водитель в Киеве врезался в филармонию

Пьяный водитель в Киеве врезался в филармонию

Ольга Фандорина
Филармония, Пьяное вождение, Вождение в нетрезвом состоянии
Подземный переход. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Подземный переход. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В центре Киева водитель легкового автомобиля Audi наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины. Об этом сообщает патрульная полиция на своей странице в Facebook в четверг, 9 января.

Информация об инциденте на Владимирском спуске была получена около 6:00 утра. Очевидец рассказал, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложить мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, и он согласился. Результат показал 1,40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в семь раз.

"По предварительной информации, 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, и в результате не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины. Чудом, в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших, кроме автомобиля, который получил серьезные механические повреждений", – говорится в сообщении.

Патрульные выяснили, что мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В отношении него составлено три админпротокола – за управление автомобилем без водительских прав, вождение в пьяном виде и нарушение ПДД, повлекшее ДТП (ч.2 ст.126, ч.1 ст.130, ст.124 КоАП).

Ранее под Черкассами пьяный водитель сбил двоих детей, один из них скончался.

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