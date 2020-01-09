Правительство не имеет рецептов улучшения экономической ситуации, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") заявил, что низкие темпы экономического роста остаются одной из главных проблем страны, и у нынешнего правительства нет рецептов улучшения ситуации.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"По итогам 2019 года реальный ВВП в текущем году будет все еще на 5,5% ниже уровня 2013 года. При официальных прогнозных темпах роста Украина выйдет на последний докризисный показатель реального ВВП только в 2021 году. И у нынешнего правительства, как и у прошлого, нет рецепта улучшения экономической ситуации. Привлекая инвестиции в облигации внутреннего займа, а не в промышленность, добиться реального экономического роста невозможно", – считает политик.

По его словам, разрыв в экономическом развитии между Украиной и другими странами в регионе за последние годы заметно увеличился. Если за прошедшие 6 лет ВВП в Украине упал на 5,5%, то в Литве вырос на 20,5%, Латвии – 20,7%, Болгарии – 21,3%, в Словакии и Словении – 21,7%, Чехии – 22%, Эстонии – 23,1%, Венгрии – 26,2%, Польше – на 26,9%, Грузии – 27,2%, Турции – 27,5%, в Румынии – на 30,4%.

"Лучшим пожеланием на 2020 год будет восстановление мира и смена экономического курса страны. Задача "Оппозиционной платформы - За жизнь" – обеспечить эти перемены, и мы знаем, как это сделать", – резюмировал Левочкин.