Самая старая женщина планеты отметила свой 117-й день рождения

Жительница Японии, которая 2 января отметила свой 117-й день рождения занесена в Книгу рекордов Гинесса, как самый старший из ныне живущих людей планеты. Об этом передает mainichi.jp.

Японка Кейн Танака родилась 2 января 1903 года, и была седьмым ребенком и девяти детей. Всю жизнь женщина прожила в префектуре Фукуока, где вместе с мужем управляла магазином.

В честь знаменательной даты в доме престарелых организовали торжество – имениннице, нарядившейся в праздничное кимоно, подарили букет цветов и торт. На каждое поздравление она кивала и отвечала: "Спасибо". А еще руками исполнила традиционный танец.

Сотрудники дома престарелых отмечают, что у 117-летней женщины отличный аппетит, она может пригубить пряное сакэ и несколько раз в день встает из кресла, чтобы немного походить под присмотром сиделки.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Японии умерла самая старая жительница планеты Земля Тие Мияко в возрасте 117 лет.

Также в зоопарке Австралии умер самый старый орангутан на планете. Ранее в 2017 году в Испании умерла самая старая женщина Европы.