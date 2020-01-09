Активы "VAB Банка" хотят продать в 5 раз дешевле реальной стоимости, – СМИ

16 января 2020 года должен состояться аукцион по продаже пула активов Публичного акционерного общества (ПАО) "ВиЭйБи Банк", организованный Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). При стоимости лота в 5 858,95 млн гривен его могут продать в 5 раз дешевле, хотя бывший владелец банка Олег Бахматюк предлагает погасить задолженность банка в объеме около 8 млрд гривен.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

Фонд гарантирования вкладов объявил торги по голландской модели аукциона на площадке ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн", на которых планирует продажу активов "VAB Банка". Об этом ФГВФЛ сообщил на своей странице. Лот состоит из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности 61 юридического лица - предприятий агропромышленной отрасли, 59 из которых действующие. 90 кредитов находятся в залоге Национального банка Украины (НБУ).

Лот состоит из следующих объектов:

санаторий-профилакторий и обслуживающие здания в Ивано-Франковской области (общая площадь - 5 001 кв. м, сумма обеспечения по договору - 443,5 млн гривен );

имущественный комплекс (АПК с сопутствующими объектами, площадь - 10 399 кв. м, сумма обеспечения - 335,3 млн гривен ), имущественный комплекс (площадь - 2 783 кв. м, сумма обеспечения - 71,5 млн гривен ), производственная база (площадь - 768,7 кв. м, сумма обеспечения - 19,2 млн гривен ) в Ивано-Франковской области;

коммерческая недвижимость площадью 22 893 кв. м в Черкасской области (сумма обеспечения - 81,9 млн гривен );

целостный имущественный комплекс общей площадью 29 230 кв. м в Ивано-Франковской области (сумма обеспечения - 39,4 млн гривен );

кондитерский цех площадью 580 кв. м в Ивано-Франковской области (сумма обеспечения - 27,9 млн гривен ).

Это аукцион на понижение, при объявленной начальной стоимости лота в 5,86 млрд гривен его могут продать в 5 раз дешевле - за 1,17 млрд гривен. Именно такова объявленная минимальная стоимость продажи. Как показывает практика, большинство лотов на таких аукционах продается именно по минимальной цене - с дисконтом, который иногда доходит до 98-99% от первоначальной стоимости. Между тем государство может получить полный возврат долгов банка в объеме около 8 млрд гривен, ведь бывший владелец "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк неоднократно предлагал возврат долгов банка государству через механизм реструктуризации, но ответа на это предложение от НБУ и ФГВФЛ до сих пор не получил.

Напомним, что осенью прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается получения рефинансирования НБУ "VAB Банком" во время финансово-экономического кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ Олегу Бахматюку. Средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам, что опровергает обвинения НАБУ в будто бы нецелевом использовании стабилизационного кредита НБУ, а сам бывший владелец банка никогда не возражал против возвращения долгов банка и сам выступал инициатором выплат кредита по согласованной с государством процедуре.