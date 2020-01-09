Активи "VAB Банку" хочуть продати в 5 разів дешевше від реальної вартості, – ЗМІ

16 січня 2020 року має відбутися аукціон з продажу пулу активів Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "ВіЕйБі Банк", організований Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). При вартості лоту в 5 858,95 млн гривень його можуть продати в 5 разів дешевше, хоча колишній власник банку, Олег Бахматюк, пропонує погасити заборгованість банку в обсязі близько 8 млрд гривень.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

Фонд гарантування вкладів оголосив торги за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", на яких планує продаж активів "VAB Банку". Про це ФГВФО повідомив на своїй сторінці. Лот складається зі 113 кредитів та 3 позицій дебіторської заборгованості 61 юридичної особи – підприємств агропромислової галузі, 59 з яких діючі. 90 кредитів знаходяться у заставі Національного банку України (НБУ).

Лот складається з наступних об’єктів:

санаторій-профілакторій та обслуговуючі будівлі в Івано-Франківській області (загальна площа – 5 001 кв. м, сума забезпечення за договором – 443,5 млн гривень);

майновий комплекс (АПК з супутніми об’єктами, площа – 10 399 кв. м, сума забезпечення – 335,3 млн гривень), майновий комплекс (площа – 2 783 кв. м, сума забезпечення – 71,5 млн гривень), виробнича база (площа – 768,7 кв. м, сума забезпечення – 19,2 млн гривень) в Івано-Франківській області;

комерційна нерухомість площею 22 893 кв. м в Черкаській області (сума забезпечення – 81,9 млн гривень);

цілісний майновий комплекс загальною площею 29 230 кв. м в Івано-Франківській області (сума забезпечення – 39,4 млн гривень);

кондитерський цех площею 580 кв. м в Івано-Франківській області (сума забезпечення – 27,9 млн гривень).

Це аукціон на пониження, при оголошеній початковій вартості лоту в 5,86 млрд гивеньн його можуть продати вп’ятеро дешевше - за 1,17 млрд гривень. Саме такою є оголошена мінімальна вартість продажу. Як показує практика, більшість лотів на таких аукціонах продається саме за мінімальною ціною - з дисконтом, що іноді доходить до 98-99% від початкової вартості. Між тим держава може отримати повне повернення боргів банку в обсязі близько 8 млрд гривень, адже колишній власник "ВіЕйБі Банк" Олег Бахматюк неодноразово пропонував повернення боргів банку державі через механізм реструктуризації, але відповіді на цю пропозицію від НБУ та ФГВФО й досі не отримав.

Нагадаємо, що восени минулого року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, що стосується отримання рефінансування НБУ "VAB Банком" під час фінансово-економічної кризи в Україні у 2014 році. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ Олегу Бахматюку. Кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем НБУ і винятково на виплати вкладникам, що спростовує звинувачення НАБУ у ніби нецільовому використанні стабілізаційного кредиту НБУ, а сам колишній власник банку ніколи не заперечував проти повернення боргів банку і сам виступав ініціатором виплат кредиту за узгодженою з державою процедурою.