Журналисты раскритиковали меморандум правительства и табачных компаний

При помощи Меморандума с Кабинетом Министров, табачные компании пытаются сохранить монополию "Тедис-Украина" на отечественном рынке. Часть необходимых законопроектов лоббисты попытаются "протянуть" через слушания на профильном комитете Верховной Рады 13 января. Речь идет о II чтении законопроектов №1210 и 1209-1, - об этом пишет издание "Дело", публикуя рабочий проект документа, который правительство подписало с производителями сигарет.

Меморандум в предложенной редакции означает ревизию решений Антимонопольного комитета Украины. Уже в январе документ будет использован табачными компаниями в судах для обжалования штрафа АМКУ в размере 6,5 млрд. грн за антиконкурентные согласованные действия.

Также, договоренности правительства и производителей сигарет противоречат Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В мире не зафиксировано ни одного случая подписания подобного документа среди стран, ратифицировавших конвенцию - правительства должны быть вне влияния табачных корпораций.

Часть предложений Меморандума вообще относятся к компетенции Верховной Рады. А гарантии от Кабмина об изменении 5% налога с розничных продаж табачными изделиями, вынесенные в Меморандуме отдельным пунктом, имеют целью сохранить монопольное положение "Тедис-Украина".

Необходимые законодательные изменения табачная отрасль пытается реализовать как поправки ко II чтению законопроектов №1210 и 1209-1, которые будут рассматриваться на профильном комитете 13 января 2020 года.

По информации журналистов "Дело", законопроекты были разработаны ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК", по заказу ООО "Тедис-Украина", стоимость услуг составила около 4 млн. грн. Именно представитель "Делойт энд Туш ЮСК", Роман Макарчук, представлялся на профильном комитете как непосредственный разработчик законопроектов.

Цель предлагаемых изменений - обеспечить концентрацию средств 5% акцизного налога у табачного оптовика ООО "Тедис-Украина", который реализует 50% сигарет, полученных от производителей, не как дистрибьютор, а как розничный продавец. Сейчас 5% налог уплачивается розничной торговлей и поступают сразу в местные бюджеты.

Также, лоббисты предлагают увеличить годовую плату за оптовую лицензию на торговлю табаком в 6 раз, и прописать другие искусственные ограничения для мелких субъектов хозяйствования - например, зафиксировать минимальное количество персонала или грузовых машин. Параллельно, в поправках ко II чтению законопроекта №1210 вместо поддержки повышения налогов на ТВЕН (табак для нагрева), внесли предложения уменьшить уровень налогов по сравнению с принятым в 1-м чтении - в 20 раз!

В случае, если предложенные поправки пройдут слушания в профильном комитете и будут поддержаны Верховной Радой - согласно подписанного Меморандума, Кабмин должен взять на себя обеспечение контроля за соблюдением законодательства.

По мнению авторов статьи, приоритеты озвученные 7 ноября Президентом Зеленским на встрече с международными табачными компаниями, в Меморандуме - не реализованы. Производители сигарет нашли возможность обойти намерения Президента "бороться с монополией и создать конкурентный табачный рынок", а монополист с сомнительной репутацией будет и в дальнейшем блокировать развитие малого и среднего бизнеса.

Напомним, 11 декабря 2019 года, Алексей Гончарук сообщил на брифинге, что правительство согласовало рамочный документ о намерениях с табачными компаниями для "обеспечения честных условий на рынке", потому что к существующей отраслевой модели у новой власти "есть много вопросов".