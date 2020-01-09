Потребление газа в Винницкой области в 2019 году сократилось на 22%

Потребители газа Винницкой области в 2019 году использовали 386 млн м куб природного газа. Это на 106 млн м куб или на 21,5% меньше, чем в 2018 году. Основные причины уменьшения потребления - теплые погодные условия и относительно высокая цена газа в отопительный сезон.

Снижение объемов потребления газа наблюдается среди всех категорий потребителей Винницкой области. Так, населением в 2019 году использовано 372,6 млн м куб. голубого топлива, или на 97,6 млн кубометров меньше, чем 2018 г. Небытовые потребители газа - бюджетные и промышленные, являющиеся клиентами ООО "Винницагаз Сбыт", сократили потребление почти на 35%.

"Такое резкое уменьшение объемов потребления газа можно объяснить теплыми погодными условиями в течение отопительного периода, как в начале, так и в конце 2019 года. При достаточно высокой цене газа, в частности в I квартале прошлого года, это позволило потребителям использовать меньше газа для отопления", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Потребление газа до конца нынешнего отопительного сезона зависит как от погодных условий, так и тенденций на рынке газа. На первый квартал и апрель 2020 г. НАК "Нафтогаз Украины" определил для всех потребителей гарантированную цену на газ - 6 765,00 грн/тыс куб. м с НДС, но без стоимости транспортировки и доставки. На 31 декабря 2019 г. заявление об отказе от гарантированной цены и желании получать газ по цене, которая определяется ежемесячно, подали 616 клиентов ООО "Винницагаз Сбыт" или всего лишь 0,14%.

Справка: Основной сферой деятельности ООО "Винницагаз Сбыт" является поставка природного газа потребителям Винницкой области. На сегодня компания поставляет природный газ 453 тыс. бытовых потребителей и почти 3,2 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы поставок составляют около 406, 5млн кубометров природного газа в год. ООО "Винницагаз Сбыт" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено свыше 17,3 миллиона гривен.