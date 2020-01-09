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  • Изменение администрирования розничного акциза на сигареты позволит привлечь в местные бюджеты больше 2-х млрд грн уже в 2020 году, -эксперт
09 января 2020, четверг, 08:57 255
Политика 2020-01-09T09:06:45+02:00
Українські Новини
Изменение администрирования розничного акциза на сигареты позволит привлечь в местные бюджеты больше 2-х млрд

Изменение администрирования розничного акциза на сигареты позволит привлечь в местные бюджеты больше 2-х млрд грн уже в 2020 году, -эксперт

Николай Полищук

Как сообщает Новое время, 83,7% доходов в структуре доходов местных бюджетов - это тот ресурс, который фактически зависит от решений органов государственной власти. Поэтому местные общины прежде всего заинтересованы в росте доли собственных доходов. Розничный акциз для них - один из таких источников сегодня. Изменения касаются переноса обязательства уплаты розничного акциза с продажи сигарет с розничного на оптового торговца.

"По самым скромным оценкам, изменение модели администрирования розничного акциза увеличит поступления в первый год на 2-2,5 млрд грн плюс 700 млн НДС. Это те цифры поступлений местных и государственного бюджетов, ради которых уже стоит прекратить дискуссии и попробовать сделать следующий шаг", - отметил Александр Яворский, директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины. По его словам, рынок табачных изделий специфический и оказывает существенное влияние на доходы бюджетов всех уровней. Поэтому смену модели администрирования розничного акциза надо рассматривать в комплексе с усилением требований к оптовикам.
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