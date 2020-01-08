Компания "Портинвест" незаконно получает линейные скидки на портовые сборы, — юрист

Стивидорная компания "Портинвест Лоджистик" уже несколько лет реализует схему, благодаря которой противоправно получает так называемые "линейные скидки" при оплате портового сбора в украинских портах. Скидка составляет 20% от ставки сбора, из-за чего государство ежемесячно недополучает миллионы гривен на развитие морской инфраструктуры, пишет "Delo.ua".

Согласно международной практике, линейная скидка предоставляется морским линиям, то есть постоянно действующим судоходным маршрутам с четко определенным расписанием и портами заходов. Такие линии сложны в управлении, но обеспечивают стабильный грузопоток, поэтому морские государства и поощряют их скидками.

"Перечень линий заграничного плавания", доступный на сайте АМПУ, содержит 20 линий, для четырех из которых морским агентом является ООО "Портинвест Лоджистик". Это Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line и Fayette Line Services. При этом только у Nova Met Line в графе "Обязательные порты судозаходов линии" присутствует более одного порта. В остальных случаях указано по одному обязательному порту (Мариуполь, Южный и Николаев) и по несколько десятков факультативных.

Специалисты морской отрасли полагают, что это свидетельствует о фиктивном характере морских линий. Кроме того, юрист Маси Найем обратил внимание на еще один признак коррупции. "Проанализировав маршруты судов при помощи сервиса Marine Traffic, можем твердо сказать, что суда не придерживаются заявленных маршрутов, поскольку посещают другие порты, не указанные в перечне", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Эти данные позволяют экспертам и журналистам утверждать: на самом деле речь не о морских линиях, а об обычных нерегулярных перевозках. А регистрация линий в АМПУ имеет своей целью лишь получение скидок при уплате портовых сборов.

При этом государственные органы не только позволяют фиктивным линиям получать скидки, но и продлевают их регистрацию и регистрируют новые субъекты. К примеру, Fayette Line Services с единственным обязательным портом "Южный", перевозящая руду и уголь, получила разрешение сроком действия до 3 августа 2020 года.

Ранее журналисты высказывали предположения, что в данной схеме может быть задействовано руководство Администрации морских портов Украины, в частности, и.о. главы этого ведомства Райвис Вецкаганс: ранее СМИ неоднократно связывали Вецкаганса с директором "Портинвеста" Александром Смирновым.

"Допускаю, что в данном случае имеет место или получение неправомерной выгоды должностными лицами ГП "АМПУ", или их халатное отношение к своим служебным обязанностям", — считает Маси Найем. В связи с этим юрист обратился с заявлением в Одесское территориальное управление НАБУ.