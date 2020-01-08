По вине почты тиражи популярной газеты на 2020-й год упали почти на 30%, - НСЖУ

Повышение тарифов на услуги Укрпочты, сокращение почтовых отделений и почтальонов, что приводит к несвоевременной доставки газет подписчикам, повлекло существенное падение тиражей в Житомирской области - почти на 30%. Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал на своей странице в Facebook.

Главный редактор популярной в регионе газеты "ЭХО" Владимир Яцкевич призывает газетчиков со всей Украины активно обращаться к представителям государственной власти с требованиями встать на защиту отечественной прессы. И подчеркивает, что введение платы за просмотр украинских телеканалов и невнимание к защите информационного пространства страны приведет информационной изоляции многих украинский.

Об этом говорится в письме, поступившем в председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко от авторитетного журналиста, шеф-редактора самой тиражной житомирской областной газеты "Эхо" Владимира Яцкевича:

"С большим сожалением сообщаю, что прежде всего по вине почты по итогам подписки на 2020-й год резко, почти на 30 процентов упали тиражи наших официально зарегистрированных газет "Эхо","Досье 02","Хозяюшка" и "Телеэхо".

- Неужели не понимает власть, что во время военной агрессии со стороны нашего восточного соседа уничтожать таким образом информационную составляющую - преступление ?, - подчеркивает Владимир Яцкевич в обращении к НСЖУ. - Чем это закончится? Нетрудно предвидеть. В связи с переходом на цифровое телевидение, а также введением платы за популярные украинские телеканалы, жители Украины, особенно в сельской местности, окажутся в полном информационном вакууме, потому что им не за что покупать дорогущие приборы для приема телепередач и платить ежемесячно немалые средства за просмотр уже упомянутых украинских телеканалов.

Как результат, будут смотреть бесплатные российские телеканалы. С соответствующими последствиями в их мировоззрениях. Эту нишу могли бы успешно заполнить печатные СМИ, однако и их добивает "Укрпочта". Надеяться же на интернет, бесполезно, потому и активная часть населения старшего возраста, которая активна и во время выборов, интернетом не пользуется, а молодежь, как говорится, на выборах голосует "ногами".