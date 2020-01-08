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08 января 2020, среда, 16:27 14 Пресс-релиз
Экономика 2020-01-08T16:29:05+02:00
Українські Новини
Новый тариф на распределение для АО "Днепрогаз" на 40% меньше себестоимости доставки газа потребителям

Новый тариф на распределение для АО "Днепрогаз" на 40% меньше себестоимости доставки газа потребителям

Александр Дмитриенко

НКРЭКУ одобрила для АО «Днепрогаз» новый тариф на распределение, который почти на 40% меньше себестоимости доставки газа потребителям. Такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки компании составят 147,2 млн гривен. Пересмотр тарифов на распределение газа для «Днепрогаза» состоялся впервые за последние 4 года.

Государственный регулятор впервые за последние годы пересмотрел вопрос необоснованных тарифов для газораспределительных компаний. Из-за убыточных тарифов АО "Днепрогаз" и другие Операторы ГРС по всей Украине понесли миллиардные убытки.

В качестве примера, приводим сравнительную таблицу убыточной деятельности АО "Днепрогаз" на протяжении 2017-2019 годов.

 (млн. грн.)              2017           2018              2019 (ожидаемое)

Доход                  367млн. грн. 387млн. грн.   333млн. грн.

Расходы              406 млн. грн. 524млн. грн.  587 млн. грн.

Прибыль/убытки -39 млн. грн. -137 млн. грн. -254 млн. грн.

Принятие нового тарифа должно было решить основные проблемы газораспределительных компаний. Первую - это низкая заработная плата, в связи с которой дефицит кадров в АО "Днепрогаз" составляет более 10%, вторую - вопрос задолженности за технологический газ (производственно-технологические расходы).

Новый утвержден тариф не позволяет поднять заработную плату газовиков до конкурентного уровня и остановить отток квалифицированных специалистов в другие компании энергетического сектора. Также необоснованный тариф не позволяет АО «Днепрогаз» закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС.

24 декабря 2019 года постановлением № 3017 НКРЭКУ утвердила для «Днепрогаза» новый тариф на услуги распределения природного газа на уровне 66 коп. за 1 куб. м (с НДС), в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 1,08 грн. за куб. м (с НДС). Новый тариф не обеспечивает надлежащее финансирование работ и материалов, необходимых для безопасного и стабильного газоснабжения жителей Днепра и Днепровского района. В связи с этим в 2020 году убытки АО «Днепрогаз» составят 147,2 млн. грн. Специалисты компании в очередной раз обращают внимание Нацкомиссии на необоснованность расчетов и подчеркивают необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение природного газа.
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