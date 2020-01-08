Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам

НКРЕКП схвалила для АТ «Дніпрогаз» новий тариф на розподіл, який майже на 40% менше собівартості доставки газу споживачам. Таке рішення держрегулятора призведе до того, що в 2020 році збитки компанії складуть 147,2 млн грн. Перегляд тарифів на розподіл газу для «Дніпрогазу» відбувся вперше за останні 4 роки.

Державний регулятор вперше за останні роки переглянув питання необґрунтованих тарифів для газорозподільних компаній. Через збиткові тарифи АТ "Дніпрогаз" та інші Оператори ГРМ по всій Україні зазнали мільярдних збитків.

Як приклад, наводимо порівняльну таблицю збиткової діяльності АТ "Дніпрогаз" впродовж 2017-2019 років.

(млн. грн.) 2017 2018 2019 (очікуване)

Дохід 367млн. грн. 387млн. грн. 333млн. грн.

Витрати 406 млн. грн. 524млн. грн. 587 млн. грн.

Прибуток/збитки -39 млн. грн. -137 млн. грн. -254 млн. грн.

Прийняття нового тарифу мало розв'язати основні проблеми газорозподільних компаній. Перша — це низька заробітна плата, через яку дефіцит плинність кадрів в АТ "Дніпрогаз" складає понад 10%, друга – питання заборгованості за технологічний газ (виробничо-технологічні витрати).

Новий затверджений тариф не дає можливості підняти заробітну плату газовиків до конкурентного рівня та спинити відтік кваліфікованих фахівців в інші компанії енергетичного сектору. Також необґрунтований тариф не дозволяє АТ «Дніпрогаз» закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, що створює фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це призведе до штучного банкрутства не лише Операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС.

24 грудня 2019 року Постановою № 3017 НКРЕКП затвердила для «Дніпрогазу» новий тариф на послуги розподілу природного газу на рівні 66 коп. за 1 куб. м (з ПДВ), в той час як фактична собівартість робіт з доставки газу становить 1,08 грн. за куб. м (з ПДВ). Новий тариф не забезпечує належне фінансування робіт та матеріалів, необхідних для безпечного та стабільного газозабезпечення мешканців Дніпра та Дніпровського району. У зв’язку з цим у 2020 році збитки АТ «Дніпрогаз» складуть 147,2 млн. грн. Спеціалісти компанії вкотре звертають увагу Нацкомісії на необґрунтованість розрахунків та наголошують на необхідності затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл природного газу.