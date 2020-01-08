Акції українських компаній після тижневого падіння на Варшавській фондовій біржі перейшли до зростання

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 30 грудня по 3 січня після тижневого зниження підвищився на 3,3%, або на 11,86 пункту, до 371,07 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 359,21 пункту, наприкінці - 371,07 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Мілкіленд" (+6,8%).





Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 30 грудня Ціна останньої угоди, злоті, 3 січня Зміна вартості % "Кернел" 45,25 48 +6 "Астарта" 16 16 0 Coal Energy 0,17 ---- ---- "Мілкіленд" 0,44 0,47 +6,8 "Агротон" 3,7 3,76 +1,62 KSG Agro ---- 1,23 ---- Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 74,5 74,5 0 IMC 12,45 12,90 +3,61 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 23 по 30 грудня після тижневого підвищення знизився на 1,3%, або на 4,74 пункту, до 359,21 пункту.