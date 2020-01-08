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  • Акції українських компаній після тижневого падіння на Варшавській фондовій біржі перейшли до зростання
08 січня 2020, середа, 12:20 9
Економіка 2020-01-08T13:00:02+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній після тижневого падіння на Варшавській фондовій біржі перейшли до зростання

Акції українських компаній після тижневого падіння на Варшавській фондовій біржі перейшли до зростання

Григорий Яковенко
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній, котирування

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 30 грудня по 3 січня після тижневого зниження підвищився на 3,3%, або на 11,86 пункту, до 371,07 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 359,21 пункту, наприкінці - 371,07 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Мілкіленд" (+6,8%).


Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 30 грудня Ціна останньої угоди, злоті, 3 січня Зміна вартості %
"Кернел" 45,25 48 +6
"Астарта" 16 16 0
Coal Energy 0,17 ---- ----
"Мілкіленд" 0,44 0,47 +6,8
"Агротон" 3,7 3,76 +1,62
KSG Agro ---- 1,23 ----
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 74,5 74,5 0
IMC 12,45 12,90 +3,61
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 23 по 30 грудня після тижневого підвищення знизився на 1,3%, або на 4,74 пункту, до 359,21 пункту.

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