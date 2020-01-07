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07 января 2020, вторник, 20:30 15
Верховная Рада и партии 2020-01-07T20:36:59+02:00
Українські Новини
Из-за игр с ОВГЗ Госбюджет недополучил порядка 90 млрд гривен, - Бойко

Из-за игр с ОВГЗ Госбюджет недополучил порядка 90 млрд гривен, - Бойко

Ярина Вацяк
Юрий Бойко
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Из-за игр с ОВГЗ Государственный бюджет недополучил порядка 90 млрд гривен.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы– За жизнь" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

По словам оппозиционного политика, в бюджете не хватает средств по двум причинам – из-за недобора средств на таможне и спекуляций c облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Именно поэтому и произошли задержки с выплатой заработных плат.

"Завели спекулятивный капитал через облигации под 9% годовых. А это кабала для страны! Покажите мне, какое еще государство в мире выплачивает такие проценты. Зайдя в страну, этот спекулятивный капитал так "укрепил" гривню, что упали доходы бюджета. И пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи. Это касается развития, инфраструктурных проектов, программ, связанных с лекарствами и т.д. – начали резать всё", – сказал он.

Оппозиционный политик подчеркнул, что из-за провала на таможне и игр с облигациями внутреннего займа бюджет недополучил примерно 80-90 млрд гривен.

"В результате политики правительства и НБУ в последние 3 месяца долг Украины увеличился на 17 млрд гривен. Поэтому бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать", — отметил Юрий Бойко.

 

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