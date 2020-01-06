13-градусный мороз, гололедица и снег: синоптики дали прогноз на Рождество

7 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью -1...-9 градусов, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской области -5...-13 градусов, днем -3...+4 градуса. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем -2...-3 градуса. В Моршине температура ночью -4...-6 градусов, днем +1...+3 градуса. В Трускавце температура ночью -4...-6 градусов, днем +2...+4 градуса. В Сваляве температура ночью -6...-8 градусов, днем 0...+2 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем +2...-3 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем -2...-3 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, только в Харьковской области без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, в Донецкой области местами порывы 15-18 м\/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -2...-3 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-18 м\/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...-3 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-18 м\/с. Температура ночью -1...-4 градуса, днем -1...+4 градуса. В Ялте небольшой мокрый снег. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4 градуса. Ранее Українські Новини публиковали лучшие поздравления с Сочельником и Рождеством-2020 в стихах. Также Українські Новини писали о том, куда можно пойти в Киеве на рождественские выходные.