13-градусный мороз, гололедица и снег: синоптики дали прогноз на Рождество

7 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-9 градусов, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской области -5...-13 градусов, днем -3...+4 градуса.

В Карпатах ​​без существенных осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем ​​-2...-3 градуса.

В Моршине температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​+1...+3 градуса.

В Трускавце температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​+2...+4 градуса.

В Сваляве температура ночью -6...-8 градусов, днем ​​0...+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем ​​+2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем ​​-2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, только в Харьковской области без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Донецкой области местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем ​​-2...-3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -1...-4 градуса, днем ​​-1...+4 градуса.

В Ялте небольшой мокрый снег. Температура ночью +1...+3 градуса, днем ​​+2...+4 градуса.

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