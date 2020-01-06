подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
06 января 2020, понедельник, 21:00 3589
Общество 2020-01-06T21:00:02+02:00
Українські Новини
13-градусный мороз, гололедица и снег: синоптики дали прогноз на Рождество

13-градусный мороз, гололедица и снег: синоптики дали прогноз на Рождество

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

7 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-9 градусов, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской области -5...-13 градусов, днем -3...+4 градуса.

В Карпатах ​​без существенных осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем ​​-2...-3 градуса.

В Моршине температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​+1...+3 градуса.

В Трускавце температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​+2...+4 градуса.

В Сваляве температура ночью -6...-8 градусов, днем ​​0...+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем ​​+2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем ​​-2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, только в Харьковской области без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Донецкой области местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем ​​-2...-3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -1...-4 градуса, днем ​​-1...+4 градуса.

В Ялте небольшой мокрый снег. Температура ночью +1...+3 градуса, днем ​​+2...+4 градуса.

Ранее Українські Новини публиковали лучшие поздравления с Сочельником и Рождеством-2020 в стихах.

Также Українські Новини писали о том, куда можно пойти в Киеве на рождественские выходные.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Карпатах погода в Одессе

Новости
13-градусный мороз, гололедица и снег: синоптики дали прогноз на Рождество 21:00
Добкин за полмиллиона купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы 19:55
В Минэкономики озвучили ожидания по курсу гривны на 2020 году 18:56
Завтра в Киеве ограничат движение транспорта и закроют станции метро 18:41
Выбитые зубы и проблемы с сердцем: в Минветеранов рассказали о состоянии освобожденных военных 18:30
больше новостей
Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата 12:38
Зеленский в Омане. Фото:
Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане, - СМИ 13:15
В столице на Рождество ограничат движение транспорта и закроют станции метро 12:45
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
Соцвыплаты в 2020 вырастут: сколько получат безработные, малообеспеченные и сироты 22:55
больше новостей
Зеленский в Омане. Фото:
Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане, - СМИ 13:15
Соцвыплаты в 2020 вырастут: сколько получат безработные, малообеспеченные и сироты 22:55
Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата 12:38
Выступление Ирины Хакамады в Киеве отменили 16:57
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok