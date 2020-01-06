подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
06 января 2020, понедельник, 11:21 39
Жизнь 2020-01-06T11:21:03+02:00
Українські Новини
В США выпустили первую куклу с нарушением слуха

В США выпустили первую куклу с нарушением слуха

Анна Рудык
Слух, Куклы, Кукла, нарушение слуха

В США впервые была выпущена кукла с нарушениями слуха производителем игрушек Mattel для линейки American Girl. Об этом сообщает CNN.

Так, в ухе куклы по имени Джосс будет размещен слуховой аппарат. Игрушка будет иметь каштановые волосы и карие глаза.

Кроме производства куклы, компания стала партнером Ассоциации людей с недостатками слуха США для повышения осведомленности о нарушении слуха у детей. 

Также производитель игрушек будет собирать для организации пожертвования от покупателей.

Как сообщали Українські Новини, Оскар Дениз (Oscar Deniz) и его коллеги из Университета Кастилии – Ла-Манчи создали куклу, оснащенную искусственным интеллектом. Она может не только распознавать лица и их выражение, но и реагировать на них. Работа системы при этом не требует больших вычислительных мощностей и работает на батарейках.

Ранее Барби выпустили новую серию кукол к Международному женскому дню в 2018 году.

Больше новостей о: Слух Куклы Кукла нарушение слуха

Новости
Полиция усилила меры безопасности в Киеве на рождественские праздники 13:01
Свитолина открыла новый сезон с проигрышей 12:45
В МИДе рассказали, сколько украинских политзаключенных остается в РФ 12:36
Подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на Подоле задержали в Одессе 12:13
Офис генпрокурора расследует убийство мужчины в Каховке 11:46
больше новостей
Отдыхающий на Сейшелах Порошенко заявил, что лично проверил елку возле "Roshen" 17:45
Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата 12:38
Зеленский в Омане. Фото:
Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане, - СМИ 13:15
Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя "ОЭ" назвал это "коммерческой деятельностью" 16:10
В столице на Рождество ограничат движение транспорта и закроют станции метро 12:45
больше новостей
Зеленский решил задержаться на отдыхе в "Синегоре" почти на неделю, - СМИ 15:13
Зеленский в Омане. Фото:
Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане, - СМИ 13:15
Соцвыплаты в 2020 вырастут: сколько получат безработные, малообеспеченные и сироты 22:55
Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата 12:38
Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя "ОЭ" назвал это "коммерческой деятельностью" 16:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok