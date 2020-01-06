В США выпустили первую куклу с нарушением слуха

В США впервые была выпущена кукла с нарушениями слуха производителем игрушек Mattel для линейки American Girl. Об этом сообщает CNN.

Так, в ухе куклы по имени Джосс будет размещен слуховой аппарат. Игрушка будет иметь каштановые волосы и карие глаза.

Кроме производства куклы, компания стала партнером Ассоциации людей с недостатками слуха США для повышения осведомленности о нарушении слуха у детей.

Также производитель игрушек будет собирать для организации пожертвования от покупателей.

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Как сообщали Українські Новини, Оскар Дениз (Oscar Deniz) и его коллеги из Университета Кастилии – Ла-Манчи создали куклу, оснащенную искусственным интеллектом. Она может не только распознавать лица и их выражение, но и реагировать на них. Работа системы при этом не требует больших вычислительных мощностей и работает на батарейках.

Ранее Барби выпустили новую серию кукол к Международному женскому дню в 2018 году.