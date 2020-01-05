В Волынской области случилось ДТП: двое погибли, 5 пострадали

2 человек погибли и 3 госпитализированны из-за дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Ковель-Доманово" в Волынской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Согласно ему, на трассе столкнулись 2 легковых автомобиля - Ford Transit и Volkswagen Т4.

Спасателям пришлось с помощью специального инструмента деблокировать водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.

Вследствие ДТП 2 человек погибли на месте, еще 3 пострадавших были доставлены в больницу.

Также в первый день Нового года под Киевом в районе села Великая Старица произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot, которым управляли подростки. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.