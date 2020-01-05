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05 января 2020, воскресенье, 14:28 64
Происшествия 2020-01-05T14:30:01+02:00
Українські Новини
В Волынской области случилось ДТП: двое погибли, 5 пострадали

В Волынской области случилось ДТП: двое погибли, 5 пострадали

Ольга Фандорина
ДТП в Волынской области
ДТП на Волыни. Фото: vl.npu.gov.ua
ДТП на Волыни. Фото: vl.npu.gov.ua

2 человек погибли и 3 госпитализированны из-за дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Ковель-Доманово" в Волынской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Согласно ему, на трассе столкнулись 2 легковых автомобиля - Ford Transit и Volkswagen Т4.

Спасателям пришлось с помощью специального инструмента деблокировать водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.

Вследствие ДТП 2 человек погибли на месте, еще 3 пострадавших были доставлены в больницу.

Также в первый день Нового года под Киевом в районе села Великая Старица произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot, которым управляли подростки. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.

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