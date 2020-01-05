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05 января 2020, воскресенье, 13:55 62
Общество 2020-01-05T13:56:13+02:00
Українські Новини
Львов снизил тарифы на отопление на 26% с декабря

Львов снизил тарифы на отопление на 26% с декабря

Василь Трухан
тариф на отопление

Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 26% с декабря 2019 года. Об этом говорится в решении исполкома, передают Українські Новини.

Также исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение на 20,7%.

"Во Львове принято решение об уменьшении размера начислений за отопление и горячую воду для населения и бюджетных учреждений города на декабрь 2019", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Население Львова составляет 735 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, Днипровский горсовет снизил тарифы на отопление на 30% с декабря.

27 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.

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