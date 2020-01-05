Львов снизил тарифы на отопление на 26% с декабря

Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 26% с декабря 2019 года. Об этом говорится в решении исполкома, передают Українські Новини. Также исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение на 20,7%. "Во Львове принято решение об уменьшении размера начислений за отопление и горячую воду для населения и бюджетных учреждений города на декабрь 2019", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Население Львова составляет 735 тыс. человек. Как сообщали Українські Новини, Днипровский горсовет снизил тарифы на отопление на 30% с декабря. 27 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.