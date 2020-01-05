Обвал крыши произошел в фондохранилище Львовской галереи искусств в Олеско Львовской области

Обвал крыши произошел в фондохранилище Львовской галереи искусств - здании бывшего костела Капуцинов, которое относится к памятникам архитектуры национального значения, в поселке Олеско (Бусский район, Львовская область).

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В пятницу, 3 января 2020 года, обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов в пгт. Олеско Бугского района (улица Замковая, 27). Это памятник архитектуры национального значения, который находится на балансе Львовской обладминистрации, но еще в 2012 году его передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища", - сказано в сообщении.

Обвалилась часть деревянных конструкций крыши, при этом мурованные своды выдержали, поэтому музейные экспонаты не повреждены, и люди не пострадали.

На месте продолжаются противоаварийные мероприятия.

В частности, своды нужно временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания в случае дождя или снега.

"Львовская областная государственная администрация изначально держит ситуацию на контроле: о ней знают в Министерстве культуры, молодежи и спорта, на место сразу же прибыли представители департамента архитектуры и градостроительства облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Обладминистрация подчеркивает, что охранный договор от декабря 2012 года обязывает пользователя - Львовскую галерею искусств - содержать в надлежащем состоянии, проводить научные исследования и реставрировать памятник архитектуры национального значения - бывший костел Капуцинов, построенный в 1739 году.