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05 января 2020, воскресенье, 10:15 40
Жизнь 2020-01-05T11:15:02+02:00
Українські Новини
Суд разрешил героям фильма "Покидая Неверленд" судиться с компаниями Майкла Джексона

Суд разрешил героям фильма "Покидая Неверленд" судиться с компаниями Майкла Джексона

Валерия Драгомирова
Неверленд, Покидая Неверленд, Майкл Джексон
Майкл Джексон. Фото: Википедия
Майкл Джексон. Фото: Википедия

Двое мужчин, которые выдвинули обвинения в сексуальном насилии со стороны известного певца Майкла Джексона в документальном фильме "Покидая Неверленд", могут подать в суд на две его компании MJJ Ventures и MJJ Productions. Об этом сообщает "ВВС Россия".

Такое решение апелляционного суда в Калифорнии стало возможным благодаря изменениям в законодательстве штата, повысившим предельный возраст по иску о сексуальном насилии в детстве.

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак заявляют, что подверглись насилию на ранчо Джексона "Неверленд" в конце 1980-х и начале 1990-х. Им тогда было 7 и 10 лет соответственно.

Майкл Джексон умер в 2009 году. Его семья опровергает выдвинутые против него обвинения, а родственники певца назвали фильм "Покидая Неверленд" публичным линчеванием.


В 2014 году суд отклонил иски, поданные Робсоном и Сейфчаком. Тогда, по калифорнийским законам, заявления о сексуальном насилии в детстве могли быть поданы только до достижения истцами 26-летнего возраста.

Новый закон, вступивший в силу 1 января, продлевает этот возраст до 40 лет.

Робсону сейчас 37 лент, Сейфчаку - 41 год. Неясно, почему в решении суда указаны оба мужчины, несмотря на то, что Сейфчаку сейчас более 40 лет. Скорее всего, суд зачтет его иск, поданный ранее.

Как сообщали Українські Новини, отца Майкла Джексона обвинили в кастрации поп-певца, чтобы у него не ломался голос. 

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