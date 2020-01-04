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04 января 2020, суббота, 13:36 521
Политика 2020-01-04T15:00:02+02:00
Українські Новини
Украинская компания намерена совершить прорыв в мировом животноводстве

Украинская компания намерена совершить прорыв в мировом животноводстве

Анна Рудык

В Днепре на заводе "Потоки" разработали кормовой концентрат из подсолнуха с рекордно высоким содержанием белка. Уровень протеина в продукте достигает 52%. Использовать концентрат можно в кормах для свиней, коров, кроликов, курей и рыб.

"Изобретенный в Украине продукт способен потеснить с мирового рынка другие концентраты из сои и подсолнечника, которые содержат меньше питательных веществ. Ведь в отличие от нового концентрата, обычный шрот из подсолнухасодержит не более 40% протеинов. Уровень протеина в соевом шроте немного выше - 48%. Но при этом соевый шрот обычно насыщен ГМО", - говорится в сообщении предприятия.  

В 2020 году компания "Потоки" нацелена на завоевание новым украинским продуктом рынков ЕС. Это продиктовано тем, что корма из сои содержат в себе генномодифицированный белок. Страны Европы активно борются с ГМО-продукцией, и ставят цель в 2022 году отказаться от нее полностью. В таком случае высокопротеиновые концентраты украинского завода составят равноценную замену соевому шроту и вытеснят остальных конкурентов.

Сейчас завод "Потоки" уже провел ряд опытов связанных с апробацией продукта. В декабре был закончен эксперимент по выращиванию бройлеров на кормах с содержанием высокопротеинового подсолнечного концентрата

В ходе эксперимента цыплят 42 дня кормили высокопротеиновым концентратом без использования антибиотиков и стимуляторов роста, как это делается обычно. Контрольная группа получала корма на основе сои, а исследовательская - на основе подсолнечного концентрата. У кур, которых прикармливали 100% высокопротеиновым концентратом, зафиксировали прирост от 7 до 8%.При этом затраты корма в весовом эквиваленте снизились на 16%. 

Сейчас по заказу компании разрабатываются лицензированные рецептуры для кормления животных в разных странах мира. Тайская компания Bangkok Animal Research Center работает над рецептурами кормов для свиней и кур, а норвежская Nofima AS - для рыб.

На данный момент завод "Потоки" заключил контракт с нидерландским институтом SchothorstFeed Research. Ученые буду анализировать содержание нового высокопротеиновый продукта и его качества с января 2020 года, и предоставят свои выводы через три месяца.

Сейчас же на заводе "Потоки" заканчивают монтаж оборудования, разработанного в Болгарии и Германии специально для производства инновационного концентрата. Выпускать концентрат планируют под ТМ PROGLOT.
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