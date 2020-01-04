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  • "Ж@ды и поляки, пи@дуйте куда подальше". Дочь Фарион ответила послам Израиля и Польши по поводу чествования Украиной националистов
04 января 2020, суббота, 13:13 302
Политика 2020-01-04T13:13:01+02:00
Українські Новини
"Ж@ды и поляки, пи@дуйте куда подальше". Дочь Фарион ответила послам Израиля и Польши по поводу чествования Ук

"Ж@ды и поляки, пи@дуйте куда подальше". Дочь Фарион ответила послам Израиля и Польши по поводу чествования Украиной националистов

Павел Полищук.
Поляки, Евреи, Антисемитизм, Ирина Фарион

София Семчишин, дочь политика, члена Всеукраинского объединения "Свобода" Ирины Фарион, ответила на заявление послов Израиля и Польши по поводу чествования националистов в Украине, информирует портал strana.ua. 

В начале января послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в котором назвали оскорбительным чествование в Украине сторонников этнических чисток. Также дипломатов встревожило, что в чествовании принимают участие представители власти, в частности Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет.

После этого им ответил председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий. Он заявил о том, что послы Израиля и Польши в Украине допустили ложные утверждения и что уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в Польше.

Теперь в полемику вступила дочь Ирины Фарион София Семчишин. Она была краткой и просто пожелала дипломатам идти далеко с их опасениями. 

"Ж@ды и поляки, пи...дуйте далеко", - написала София. 

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