подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
  • Новости
  • Мир
  • По Багдаду нанесли новые авиаудары, погибли как минимум шесть человек
04 января 2020, суббота, 11:36 401
Мир 2020-01-04T11:37:48+02:00
Українські Новини
По Багдаду нанесли новые авиаудары, погибли как минимум шесть человек

По Багдаду нанесли новые авиаудары, погибли как минимум шесть человек

Анна Рудык
США-Ирак, Ирак, Авиаудары, убийство генерала

По автоколонне на дороге к северу от Багдада нанесли новый авиаудар, в результате которого погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, сообщается, что удар нанесли американские военные.

"Вследствие нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки" Хашд аш-Шааби ", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным иракского государственного телевидения, атака произошла на дороге к северу от Багдада. Кроме того, сообщается о трех раненых.

В проиранской группировке "Хашд аш-Шааби", также известной как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованной колонне.

Однако, согласно заявлению официального представителя международной операции "Непоколебимая решимость" в Twitter, антитеррористическая коалиция под руководством США отрицает свою причастность к авиаудару к северу от Багдада.

"Факт: Коалиция CJTFOIR в последние дни не осуществляла авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала.

Тем временем в Ираке в ходе протестов погибли уже не менее 350 человек, тысячи раненых.

Больше новостей о: США-Ирак Ирак Авиаудары убийство генерала

Новости
Рябошапка уволил Чумака с должности главного военного прокурора 12:28
Святослав Вакарчук
Вакарчук шесть лет назад призывал "вынести за скобки" язык, историю и героев 12:03
По Багдаду нанесли новые авиаудары, погибли как минимум шесть человек 11:36
Четыре области Украины открыли снеголавинный сезон 11:11
В Славянске Peugeot наехал на лежащего на дороге мужчину, пострадавший погиб 10:46
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову 16:08 Документ
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok