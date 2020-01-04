По Багдаду нанесли новые авиаудары, погибли как минимум шесть человек

По автоколонне на дороге к северу от Багдада нанесли новый авиаудар, в результате которого погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, сообщается, что удар нанесли американские военные.

"Вследствие нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракского военизированной группировки" Хашд аш-Шааби ", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным иракского государственного телевидения, атака произошла на дороге к северу от Багдада. Кроме того, сообщается о трех раненых.

В проиранской группировке "Хашд аш-Шааби", также известной как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованной колонне.

Однако, согласно заявлению официального представителя международной операции "Непоколебимая решимость" в Twitter, антитеррористическая коалиция под руководством США отрицает свою причастность к авиаудару к северу от Багдада.

"Факт: Коалиция CJTFOIR в последние дни не осуществляла авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала.

Тем временем в Ираке в ходе протестов погибли уже не менее 350 человек, тысячи раненых.