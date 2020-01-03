ВАКС заочно арестовал экс-первого вице-премьера Арбузова

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

Об этом говорится в сообщении на странице суда в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В пятницу следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.

Суд избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей.

Учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса.

Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного судопроизводства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает применение избранной меры пресечения или ее изменение на более мягкую.

Экс-чиновник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева.

15 января соратника Януковича, подозреваемого в растрате госсредств, Арбузова вызывали на допрос в ГПУ, но он не явился.

ГПУ завершила расследование против бывшего главы Национального банка и экс-исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова по подозрению в причастности к растрате 220 млн гривен Нацбанка.