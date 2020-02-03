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Судебная власть 2020-02-03T14:35:30+02:00
Українські Новини
Опровержение

Опровержение

Таня Войтюк
Опровержение
Высший антикоррупционный суд Украины Фото: slovoidilo.ua
Высший антикоррупционный суд Украины Фото: slovoidilo.ua

Агентство "Українські Новини" сообщает, что новость от 3 января "ВАКС заочно арестовал экс-первого вице-премьера Арбузова" не соответствует действительности.

По данным пресс-службы Высшего антикоррупционного суда, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей.

Фамилия экс-первого вице-премьера в сообщении суда не указывалась.

По данным адвокатов бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, по состоянию на 16 января ВАКС не рассматривал никаких ходатайств, касающихся Арбузова.

Также, как отмечает защита, НАБУ не направляло в Высший антикоррупционный суд никаких ходатайств об аресте Арбузова, что подтверждается соответствующим письмом НАБУ.

Таким образом, упоминание в новости Арбузова было ошибочным.

"Українські Новини" приносят извинения Арбузову и читателям за ошибку.

Как сообщали Українськi Новини, Азаров дважды был премьером, а первыми вице-премьерами при нем в разные годы были Андрей Клюев (март 2010 - декабрь 2012) и Сергей Арбузов (декабрь 2012 - февраль 2014).

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