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03 января 2020, пятница, 14:50 70
Медицина 2020-01-03T14:54:47+02:00
Українські Новини
Украинские пациенты начали получать медпомощь в Индии

Украинские пациенты начали получать медпомощь в Индии

Ярина Вацяк
Минздрав, Индия, Трансплантация

Украинские пациенты начали получать медицинскую помощь в индийских клиниках.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"Министерство здравоохранения Украины договорилось с руководством индийских клиник о переводе украинских пациентов на лечение из клиники Fortis Malar в клинику MGM Healthcare. 31 декабря украинские пациенты начали получать помощь уже в госпитале MGM Healthcare. Госпиталем гарантированно оказание медицинской помощи в полном объеме включая трансплантации", - говорится в нем.

Согласно сообщению, пациенты, находящиеся на территории Индии, ожидают пересадку легких, сердца и комплекса сердце-легкие.

Индия остается единственной страной, которая принимает пациентов из Украины для трансплантации сердца и легких, которые оплачиваются из государственного бюджета по программе "Лечение граждан за рубежом".

30 декабря состоялось закрытие счетов пациентов в клинике Fortis Malar.

Как сообщали Українськi Новини, Индия заблокировала трансплантацию органов иностранцам, в очереди было 8 украинцев.

В апреле Минздрав начал тестировать новую Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ).

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