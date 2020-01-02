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02 января 2020, четверг, 19:53 203
Верховная Рада и партии 2020-01-02T19:54:49+02:00
Українські Новини
Парламент должен отвечать на запросы граждан, а не обслуживать МВФ, – Бойко

Парламент должен отвечать на запросы граждан, а не обслуживать МВФ, – Бойко

Павел Твердохлиб
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, МВФ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что катастрофическое падение доверия к парламенту за последние 4 месяца произошло из-за того, что "монобольшинство" Рады решало вопросы, которые выгодны Международному валютному фонду (МВФ), а не гражданам Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"За последние месяцы мы наблюдаем катастрофическое падение уровня доверия к работе парламента со стороны наших граждан. Причина в том, что парламент не дал ответа людям на действия финансовых спекулянтов, которые проталкивают так называемый закон о рынке земли. Этот закон категорически нельзя принимать, потому что люди против этого. Они понимают, что их хотят обмануть", – заявил Бойко.

По его словам, ОПЗЖ выступает за принятие законов, которые нужны людям, – в первую очередь, касающихся снижения цены на газ, возвращения льгот и социальных выплат. Политик напомнил, что соответствующий законопроект был в парламенте, но "слуги народа" его не поддержали.

"Людей волнует, как снизить тарифы, как снизить цены, как открыть новые рабочие места, как законодательно закрепить путь к миру согласно Минским соглашениям – все это осталось без ответа", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Кроме того, мы внесли постановление о возобновлении социальных выплат по решениям Конституционного суда – и чернобыльцам, и инвалидам, и ветеранам. Но они были заблокированы большинством парламента. К сожалению, опять-таки "слуги" не поддержали, и это видела вся страна. Поэтому и падает доверие к парламенту", – пояснил Бойко. 

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет и дальше бороться за потребности людей. Мы считаем, что нужно отвечать на запросы граждан Украины, а не обслуживать Международный валютный фонд или финансовых спекулянтов, которые поставили сегодняшнее правительство на должности", – резюмировал народный депутат.

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