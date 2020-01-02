Телеведущий Дроздов назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи, убожеством и организмом"

Телеведущий Остап Дроздов, который недавно заявил, что большинство украинцев мечтают "запрыгнуть в русский мир", назвал Президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи", а также "убожеством" и "организмом". Поводом для этого стало новогоднее поздравление Зеленского.

Об этом сообщило интенет-издание "Страна.ua".

"У меня нет никаких претензий к Зеленскому. Он - концентрированная отрыжка советской эпохи. Слегка иссиня желтая, упакованная в стройную водолазку, с поставленной дикцией и навыками читки с суфлера. Ожидаемо и дешево. Наоборот - я хочу поблагодарить за его вызывающую открытость, за его искреннюю подлинность, за самовлюбленную смелость быть собой, то есть Масштабным Никем. Это очень хорошо и даже полезно - знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет", - начал свое сообщение в социальной сети Facebook Дроздов.

Он продолжил обсуждать речь Зеленского, подбирая все более оскорбительные эпитеты.

"Я более чем доволен новогодней речью 42-летнего организма, который открыто назвал сам себя врагом украинства. Оно появилось во всей своей красе. Игра окончена. Маски сожжены", - написал скандальный телеведущий.

"Человек без идентичности. Ни национальной, ни мировоззренческой, ни исторической - никакой. Субстанция без ценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-кишечным трактом. Просто "челавек". Без корней и без вектора. Ломоть салями. Кусочек селедочки, которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом", - написал Дроздов.

Также СМИ сообщали, как в эфире телеканала "Прямой" художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял Президента Владимира Зеленского.

Ранее скандальный журналист Остап Дроздов заявил, что "русскоязычные украинцы должны исчезнуть как вид".