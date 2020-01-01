У новорічному привітанні Зеленського знялися співаки Вінник, Потап, Dzidzio, Полякова і Кароль

У відеовітанні Президента Володимира Зеленського українців з Новим роком 2020 знялися співаки Олег Винник, Потап, Dzidzio, співачки Оля Полякова та Тіна Кароль.

Перші 2/3 відео Зеленський був сам, без сім'ї, в новорічних декораціях, передають Українські Новини.

"Дорогі українці, в новому 2020 році я бажаю всім нам поважати один одного, бути здоровими, мати достаток, багато приводів посміхатися. Бажаю всім добре відпочити, виспатися, не переїсти і, звичайно, легкого і приємного запаморочення на ранок. Миру всім нам. І давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців, в якому б куточку нашої країни вони не народилися", - сказав Президент.

Наступні 5 хвилин українців вітали відомі співвітчизники.

Київ презентували репер Потап, співаки Юлія Саніна (гурт "The Hardkiss") і Тарас Тополя ("Антитіла"), Донбас - спортсмени Сергій Губка (легкоатлет), Олег Верняєв (гімнаст) і Юлія Левченко (стрибунка у висоту), Крим - боксер Олександр Усик, ведуча Маша Єфросиніна і співачка Джамала.

Зі Львова привітав українців співак Dzidzio, з Черкас - співак Олег Винник і ведучий Володимир Остапчук, з Івано-Франківська - співачка Тіна Кароль, ведучий Юрій Горбунов і силач Василь Вірастюк, з Харкова - співаки Сергій Бабкін та Володимир Дантес, з Хмельницького - ведуча Леся Нікітюк, а з Волині - співак Monatik.

Також українців привітали співаки Оля Полякова (Вінниця), Макс Барських та Світлана Тарабарова (Херсон), Аліна Паш (Закарпаття), Євген Галич (Полтава, група О. Torvald), Арсен Мірзоян (Запоріжжя), Ніна Матвієнко (Житомир), плавець Денис Силантьєв (Запоріжжя) і хореограф Дмитро Коляденко (Суми).

Крім того, до привітань приєдналися телеведучі, коміки і актори Андрій Шабанов (Одеса), Лілія Ребрик (Чернівці), Ігор Ласточкин (Дніпро), Тетяна Песик (Тернопіль), Олександр Педан (Хмельницький), Гарік Бірча (Кропивницький), Руслан Ханумак (Запоріжжя), Станіслав Боклан (Житомир).

Кривий Ріг представлений в ролику акторами студії "Квартал 95" - Євгеном Кошовим, Олександром Пікаловим, Юрієм Краповым і Степаном Казаніним.

З представників влади у відеовітанні знялися: перший Президент України Леонід Кравчук (Рівне), начальник генерального штабу - головнокомандувач Збройними силами Руслан Хомчак (Львів), прем'єр-міністр Олексій Гончарук (Чернігів), перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук (Хмельницький) і депутат від фракції "Слуга народу", борець Жан Беленюк (Київ).

Всі вони сказали кілька слів побажань українцям, після чого разом із Зеленським провели відлік до 00:00 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський бажає українцям в 2020 році жити в єдності і з повагою один до одного заради успішного майбутнього України.